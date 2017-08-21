التعليم المفتوح: الإعلان عن نتيجة الطلاب تليفونيا على رقم 2324

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أكد مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة الدكتور مؤمن حامد طه خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين الموافق الواحد والعشرون من شهر أغسطس الجاري، أنه قد تم الإعلان عن نتائج الامتحانات لما يقرب من خمسة وسبعون ألف طالب وطالبة بالجامعة أدوا الاختبارات بدور يوليو 2017 بالبرامج التابعة لكليات التجارة والزراعة والآداب فضلا عن كليات الحقوق والإعلام وكلية دار العلوم ورياض الأطفال.

وأشار إلى أنه سوف يتم اتاحة النتيجة للطلاب اليوم الاثنين من خلال أكثر من وسيلة سواء من خلال الاتصال تليفونيا من خلال الهاتف المحمول على الرقم الذي خصصه المركز للاستعلام عن النتيجة وهو 2324 أو على التليفون الأرضي من خلال الاتصال برقم 09000122، أو من خلال الرسائل النصية التي سيقوم المركز بإرسالها للطلاب، فضلا عن إعلانها بصورة رسمية اليوم من خلال الموقع الإلكتروني للمركز حتى يتمكن كافة الطلاب من التعرف على النتيجة الخاصة بهم، وأضاف، أن الجامعة سعت إلى إظهار نتائج الامتحانات الخاصة بطلاب التعليم المفتوح فى أسرع وقت ممكن، لافتا إلى أن المركز يسعى إلى التحسين المستمر للعملية التعليمية و الامتحانية.

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من جانبه أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت خلال تصريحات صحفية له اليوم، على حرص الجامعة على تطوير العملية التعليمية وبخاصة فيما يتعلق بنظم الامتحانات وتقويم الطلاب ويأتي ذلك في إطار مجموعة الإجراءات التي تقوم الجامعة بإتباعها بهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة لجميع الدراسين بكافة البرامج، وأشار إلى أن أهمية التعليم المستمر وتحديدا بالنسبة لتطوير البرامج الخاصة بالتعليم المفتوح بالشكل الذي يحقق في النهاية دخولها عصر الجيل الثالث للجامعات لمواكبة أحدث النظم العالمية في التعليم والوصول إلى خطط التنمية على المستوى القومي والإقليمي.

على الجانب الآخر أكد المشرف العام على مركز التعليم المفتوح بالجامعة، على أن الجامعة أوشكت على الانتهاء من تطوير البرامج التعليمية بنظام التعليم الإلكتروني والمدمج والإعلان عنها بعد اعتمادها بصورة رسمية من قبل لجان القطاع المختصة بالمجلس الأعلى للجامعات والتي من المنتظر أن تشهد تطويرا ملحوظا فيما يتعلق باستراتيجيات التدريس ونظم الامتحانات بالشكل الذي يحقق في النهاية مواصفات الخريج المطلوبة والتي تتناسب مع احتياجات سوق العمل الحالية.