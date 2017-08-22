رضا حجازى: أعداد الطلاب المستفيدين من نتائج التظلمات تتجاوز ال 9 آلاف طالب

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أعلن رئيس عام امتحانات الثانوية العامة ورئيس قطاع التعليم، الدكتور “رضا حجازي” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها والتي تتعلق بتظلمات الثانوية العامة والطلبات التي كانت قد تم تقديمها من قبل الطلاب لهذا العام 2017 وذلك بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة مباشرة للعام الدراسي الحالي 2017.

حيث أعلن الدكتور “رضا حجازي” خلال التصريحات أن عدد الطلاب الذين استفادوا من التظلمات المقدمة قد تجاوز ال 9 آلاف و200 طالب وطالبة بالنسبة لنتيجة الدور الأول.

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كما وقد وصل عدد كراسات الإجابة التي قامت بمراجعتها الوزارة بناء على الطلبات التي تقدم بها طلاب الثانوية العامة بعد الإعلان عن النتيجة مباشرة قد تخطت ال 18 ألف كراسة إجابة للعديد من المواد التي كانت مقررة على الطلاب اختلاف أقسَامهم.

وأضاف رئيس عام امتحانات الثانوية العامة خلال التصريحات التي قام بها، أنه نظرا لقلة الزيادات التي أظهرت نتائج المراجعة هذا العام بالمقارنة مع نتائج التظلمات خلال السنوات الماضية، فإن الكراسة الإمتحانية قد نجحت وبشكل كبير في تحقيق نجاح ملحوظ من حيث تقليل أعداد التي تقدمت بطلبات التظلمات، كما وتمكنت من التأكد من حصول جميع الطلاب على حقوقهم والدرجات التي استحقوها.

وكان رئيس عام الامتحانات قد أعلن خلال الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة بفتح باب تقديم طلبات التظلمات بالنسبة للطلاب الذي لديهم اعتراض على نتيجتهم في المواد المختلفة، وقد حدد وقتها مهلة لتقديم التظلمات من قبل الطلاب وأولياء الأمور.

بعدها أعلن عن غلق باب التظلمات، و خلال التصريحات التي قام بها بعد تلك الفترة أكد سير عملية التصحيح بشكل سليم وذلك من خلال الجهود التي قامت بها لجنة الكراسة الامتحانية وذلك للتأكد من حصول جميع الطلاب على الدرجات التي يستَحقوها والتي تتناسب مع إجاباتهم في كراسات الامتحانات.

وجاءت تصريحات وزير التعليم معلنا عن النتيجة التي وصلت إليها مراجعات كراسات الطلاب المتقدمين بالتّظلمات، مؤكدا أن اللجنة قد نجحت في الانتهاء من عملها على أكمل وجه وأن الوزارة ستتمكن من حصول جميع الطلاب على ما يستحقونه من درجات ليتمكنوا من التقديم في الكليات المرغوبة لديهم.