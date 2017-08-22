“هناء قاسم” تتولى منصب الإدارة المركزية للتعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم

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أصدر وزير التربية والتعليم طارق شوقي قرار وزاري يتضمن تكليف مدير عام الإدارة العامة للقرائية الدكتورة هناء قاسم حسانين بتولي منصب رئاسة الإدارة المركزية لمرحلة التعليم الأساسي بوزارة التربية والتعليم لتحل محل الدكتورة راندة شاهين على أن يتم منحها مستشارة ب، يأتي ذلك في إطار قيام الدكتور طارق شوقي بتغيير القيادات التعليم المختلفة لتكوين فريق يعمل على تغيير مسيرة المنظومة التعليمية في جمهورية مصر العربية في الفترة القادمة.

تعد الدكتورة هناء قاسم من الشخصيات صاحبة التمييز في مجال التعليم في جمهورية مصر العربية، ولها مسيرة عظيمة في المجال التعليمي، وحصلت على نجاحها في مسيرة التعليم من خلال الإرادة والتصميم لتصل إلى ما تتمناه وترجوه، وشغلت العديد من المناصب بعد تخرجها حيث عملة خبيرة في اللغة العربية بمكتب مستشار اللغة العربية في ديوان عام وزارة التربية والتعليم إلى أن جاءت اللحظة التي لم تتردد في الإعلان عن فكرة القرائية لتحسين قراءة وتعلم اللغة العربية للطلاب، والعمل على تحسين مهارة القراءة حيث أنها مهارة من مهارات اللغة العربية مثل الاستماع والتحدث والقراءة والكتابة، حيث تعد اللغة العربية من اللغات الأم الأساسية التي تعد أساس التعليم في مصر، لتعمل على تحسين مستويات الطلاب القرائية ليصل إلى الفهم الصحيح لكل المواد الدراسية، حيث تم إدراج إدارة القرائية ضمن إدارات وزارة التربية والتعليم في مراحل التعليم الأساسي.

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بدأ برنامج القرائية في وزارة التربية والتعليم في إطار مشروع تحسين الأداء التعليمي للبنات في الفترة ما بين 2008 إلى 2013، ويهدف هذه البرنامج إلى تحسين نوعية التعليم والنتائج تعليم مراحل التعليم الأساسي من الروضة إلى الصف الثالث الإعدادي، حيث بدأ العمل في برنامج القرائية بالتحديد في شهر سبتمبر 2011 في عدد من محافظات جمهورية مصر العربية وهي المنيا، وبني سويف، وقنا، ومحافظة الفيوم.

ويأتي تعيين الدكتورة هناء قاسم في هذا المنصب في إطار حركة التغيير التي تنتهجه وزارة التربية والتعليم لإحلال قيادات جديدة حيث يقوم وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لاختيار فريق كامل شامل على كل عناصر الإجادة والتميز ليساعده على تطوير المنظومة التعليم في جمهورية مصر العربية خلال الفترة القليلة القادمة.