موعد الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم

Advertisements

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ،انتهى طلاب الثانوية العامة من أداء اختبارات الدور الثاني والتي كانت قد انطلقت منذ أسبوعين على الأقل، وقد بدأت أعمال التصحيح لأوراق إجابات الطلاب على الفور، واليوم انتهت كنترولات الثانوية العامة من تجهيز النتائج الخاصة بالطلاب تمهيدا للإعلان عنها خلال الساعات القليلة القادمة.

أكد نائب رئيس امتحانات الثانوية العامة خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس الموافق الرابع والعشرون من شهر أغسطس الجاري أن كنترولات الثانوية العامة قد انتهت من أعمال التصحيح والمراجعة وتقدير الدرجات للطلاب في نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني، مشيرا في الوقت ذاته أن عمليات رصد درجات الطلاب وصل إلى مراحله الأخيرة لينتهي اليوم الخميس.

Advertisements

وأشار أن الكنترولات قد انتهت من عمليات المراجعة النهائية للنتيجة الخاصة بالطلاب وتم تحديد نسب النجاح في المواد الدراسية المختلفة المقررة على الطلاب والنسبة العامة للنجاح وعدد الطلاب الراسبين في امتحانات الدور الثاني، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة بحد أقصى يوم الأحد القادم الموافق 27 أغسطس.

وفى سياق متصل أكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة سيد عطا، أن الوزارة تنتظر الإعلان عن نتائج الطلاب حتى تقوم باتخاذ قرارها بشأن بدء تنسيق ورغبات هؤلاء الطلاب واستئناف أعمال المرحلة الثالثة من التنسيق لينتهي بذلك تنسيق الثانوية العامة هذا العام 2017، وأشار إلى أن الوزارة قد انتهت من جميع أعمال التنسيق الخاصة بتنسيق كلا من المرحلة الأولى والثانية للثانوية العامة وكذلك تحويلات تقليل الاغتراب لهما على أن تبدأ أعمال تنسيق المرحلة الثالثة عقب الإعلان عن النتيجة الخاصة بالدور الثاني للثانوية العامة بعد استكمال تنسيق باقي الطلاب الناجحين من الثانوية العامة والبالغ عددهم 87 ألف طالب بالشريحة الأولى للمرحلة الثالثة.

كانت وزارة التعليم العالي قد أعلنت في وقت سابق عن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين قاموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني والذي بلغ حتى هذه اللحظة 134 ألف طالبا، مؤكدة على انتظام عملية سير إدخال الطلاب لرغباتهم عبر هذا الموقع دون وجود أية شكاوى أو مشاكل حتى الآن.