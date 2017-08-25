رئيس قطاع التعليم: الإعلان عن موعد بدء العام الدراسي الجديد 2017/2018 غدا

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قبل فترة وجيزة من الآن تداولت العديد من المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي أخبارا تفيد بتأجيل موعد بدء الدراسة لهذا العام، وفى المقابل نفت وزارة التربية والتعليم صحة هذه الأخبار المتداولة مؤكدة أنها مجرد إشاعات، واليوم ومع ترقب الكثير من طلاب المراحل التعليمية المختلفة موعد بدء العام الدراسي الجديد، كشف رئيس قطاع التعليم العام الدكتور رضا حجازي خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق الخامس والعشرون من شهر أغسطس الخازي عن الموعد النهائي لتحديد موعد بدء الدراسة.

حيث أكد أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي سوف يقوم بالاجتماع غدا السبت الموافق 26 أغسطس بديوان عام الوزارة للوقوف على الموعد النهائي لبدء العام الدراسي الجديد 2017/2018، باعتباره الجهة الرسمية المنوطة بالإعلان عن هذا الموعد، كما أشار إلى أن وزارة التربية والتعليم سوف تقترح على المجلس الأعلى انطلاق العام الدراسي الجديد في اليوم السادس عشر من شهر سبتمبر القادم أو في اليوم الثالث والعشرون من الشهر ذاته.

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وأضاف أن هذا الاجتماع المنعقد غدا سوف يقوم بمناقشة مجموعة من القرارات الأخرى الهامة والتي يأتي في مقدمتها تحويل الصف السادس الابتدائي إلى سنة نقل شأنها شأن سنوات النقل الأخرى، وكذلك عدم إضافة كلا من مادتي الحاسب الآلي والتربية الفنية إلى المجموع، كما يناقش الاجتماع أيضا إلغاء الميدتيرم وآلية توزيع 40 درجة كان قد تم تخصيصها لامتحانات الميد تيرم، ومن المقرر أيضا أن يعرض على المجلس بعض القرارات الهامة الأخرى بشأن تطوير التعليم ضمن الخطوات التي تقوم بها الوزارة في الفترة الحالية لتطوير منظومة التعليم والمناهج التعليمية المقررة على طلاب المراحل التعليمية المختلفة.

كما سيتم التطرق خلال الاجتماع إلى مرحلة الثانوية العامة باعتبارها من اهم المراحل التعليمية التي يمر بها الطلاب والخطوات الجديدة التي قامت الوزارة باتخاذها بالنسبة لهذه المرحلة، فضلا عن عرض بعض الخطوات التي اتخذتها الوزارة أيضا لتطوير مدارس التعليم الفني وغيرها من الموضوعات الأخري الهامة.

وعقب الانتهاء من الاجتماع سوف يتم الإعلان على الفور عن الموعد الخاص ببدء العام الدراسي الجديد حتى يتمكن الطلاب من التعرف عليه والبدء في عمل كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة به.