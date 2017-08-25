معامل الجامعات تستقبل غدا طلاب الدور الثاني بتنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة 2017

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تبدأ معامل الحاسب الآلى بالجامعات المختلفة غدا السبت الموافق السادس والعشرون من شهر أغسطس الجاري باستقبال الطلاب الناجحين بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2017 للقيام بتسجيل الرغبات الخاصة بهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ضمن أعمال المرحلة الثالثة للتنسيق بعد انتهاء كلا من المرحلة الأولى والثانية والكشف عن النتيجة الخاصة بهم، ومن المقرر أن تفتح معامل الجامعات أبوابها غدا ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، على أن تنتهى أعمال هذه الشريحة يوم الاثنين القادم الموافق 28 أغسطس 2017، ليتم بعد ذلك الإعلان عن النتيجة الخاصة بالتنسيق والتي من المنتظر أن يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من أعمال هذه المرحلة.

في سياق متصل، قامت وزارة التعليم العالي بالإعلان اليوم عن أنه قد تقرر فتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الثانوية العامة ممن تمكنوا من النجاح بامتحانات الدور الثاني للعام الميلادي الحالي ابتداء من يوم غد السبت وحتى مساء يوم الاثنين القادم، حتى يقوم هؤلاء الطلاب بتسجيل الرغبات الخاصة بهم عبر هذا الموقع، مشيرة في الوقت ذاته أن الفرصة متاحة للطلاب الذين تخلفوا عن تسجيل رغباتهم خلال المرحلة الأولى والثانية من التنسيق.

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كانت المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة قد انطلقت أمام باقي الطلاب الذين تمكنوا من النجاح في الدور الأول للثانوية العامة لهذا العام والذي يصل العدد الخاص بهم إلى ثمانية وخمسون ألف و745 طالب وطالبة بالشعبة العلمية، وثمانية وخمسون ألف و 899 طالبا بالنسبة للشعبة الأدبية، أي بإجمالي عدد طلاب وصل إلى 87 ألف و644 طالبا من طلاب هذه المرحلة التعليمية، هذا فضلا عن طلاب الثانوية العامة الناجحين في اختبارات الدور الثاني وكذلك المتخلفين من كلا من المرحلة الأولى والثانية لتنسيق هذا العام للقيام بتسجيل رغباتهم من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عبر الإنترنت.

الجدير بالذكر، أن تنسيق المرحلة الثالثة للثانوية العامة سوف ينطلق بحد أدنى 205 درجات أي بما يعادل نسبة 50% بالنسبة لكلا من طلاب الشعبة العلمية والأدبية، على أن يتم الإعلان عن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة بعد الانتهاء من تسجيل رغبات الطلاب الناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة لهذا العام 2017.