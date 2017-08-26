حقيقة زيادة عدد سنوات مرحلة الثانوية العامة في مصر

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وردت بعد الأنباء مؤخرًا حول زيادة عدد السنوات الدراسية الخاصة بمرحلة التعليم الثانوي لطلاب الثانوية العامة المصرية حيث جاءت بعض الأنباء مشيرة إلى أنه سوف يتم مد مدة الدراسة إلى 4 سنوات فى صفوف الثانوية العامة وذلك بدلًا من 3 سنوات.

كثرة التساؤلات الحائرة حول حقيقة حدوث ذلك الأمر وطريقة تطبيقه وموعد تطبيقه علي الطلاب، خاصة في ظل التغيرات الجديدة التي ستعلن عنها وزارة التربية والتعليم فى مصر فى هذه الفترة والتي قد طال عدد منها مرحلة الثانوية العامة.

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جاء فى هذا الصدد أن هناك صفحة خاصة يطلق عليها أسم السيد وزير التربية والتعليم الحالي فى البلاد “طارق شوقي” قد قامت بالإعلان رسميًا عن أن وزارة التربية والتعليم تسعي بشكل رسمي فى الفترة الحالية إلي أن يتم تغير نظام الثانوية العامة بشكل كبير فى تلك المرحلة وأن يتم رفع عدد السنوات الدراسية ولكنه كان مازال هذا الأمر تحت الدراسة كما أنه قد توقع أن يتم تطبيقه فى حالة موافقته خلال الفترة القادمة.

من جهة أخرى، قد خرجت بعض التصريحات من داخل مركز معلومات مجلس الوزراء تقوم بنفي ما تردد حاليًا بشأن زيادة عدد سنوات الثانوي، حيث تواصل مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء مؤخرًا مع وزير التربية والتعليم بشأن هذا الصدد وقد تبين عدم صحة ما تردد عن هذه الأمور.

وعن النظام الجديد المقرر علي مرحلة الثانوية العامة، جاءت بعض التصريحات التي تفيد بأن وزارة التربية والتعليم، بشأن موعد تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد أنه سوف يتم بدء العمل في تطبيقه بداية من عام 2018/ 2019، وأن هذا النظام الجديد سوف يكون هدفه الأساس أن يتم تقييم الطلاب بشكل عام وقياس مستوام العلمي طوال الثلاث سنوات وأن هذا سوف يتم عن طريق استخدام “النظام التراكمي” ومن المقرر أن يتم هذا باستخدام أسلوبين قد قررت الوزارة العمل بهم وهما: