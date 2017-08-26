“التربية والتعليم” و”الأعلى للجامعات” يعلن الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2018

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اجتمع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بقيادة طارق شوقي وزير التربية والتعليم ليتم مناقشة الخطة الزمنية المقررة في العام الدراسي الجديد 2017/ 2018، كما يتم مناقشة كافة الإجازات ومواعيد إجراء الامتحانات في السنة الدراسية الجديد ليتم وضع خريطة عمل وزارة التربية والتعليم في العام الدراسي الجديد في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن موعد بدء الدراسة للعام الجديد 2017/ 2018 ليبدأ يوم الأحد في الرابع والعشرين من سبتمبر القادم لعام 2017، ليكون أول أيام العام الدراسي الجديد، أي بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى بحوالي أسبوعين كاملين.

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كما تضمنت الخطة الزمنية أيضا الإعلان عن موعد بداية الترم الأول من العام الدراسي 2017/ 2018 في المدارس ليوم يوم الرابع والعشرين من شهر سبتمبر القادم 2017 وينتهي الترم الأول في كل من المدارس في السادس والعشرين من شهر يناير لعام 2018، لتكون بذلك مدة دراسة الترم الأول حوالي مائة وثلاثة يوم بعد حذف أيام الإجازات وأيام الجمعة، على أن يكون موعد بداية امتحانات الترم الأول هو يوم الأحد المواقف الرابع عشر من شهر يناير للعام الجديد 2018.

وتم أيضا خلال اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي أن الخطة الزمنية للفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي 2017/ 2018 حوالي ثلاثة وتسعين يوما ليكون مجمل أيام العام الدراسي حوالي مائة وستة وتسعين يوم أي حوالي أربعة وثلاثين أسبوع، وتشمل مدة الدراسة فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني.

وعقد المجلس الأعلى للجامعات المصرية اجتماع تم الإعلان فيه عن بداية الفصل الدراسي الأول للعام 2017/ 2018 بعد إجازة عيد الأضحى المبارك بمدة تقدر بأسبوعين في يوم السبت الموافق الرابع والعشرين من شهر سبتمبر القادم لعام 2017، تم إجتماع المجلس الأعلى للجامعات بقيادة رئيس جامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، وممثلين من وزارت عدة مثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الثقافة، ووزير المالية، ووزير القوى العاملة, ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري وممثل من الأزهر الشريف، وعميد كلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة الدكتور أمل سويدان.