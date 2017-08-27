قرارات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي تعرف عليها

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عقد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي اليوم السبت الموافق السادس والعشرون من أغسطس، الذي كان برئاسة وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي كما حضر الاجتماع الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات بجانب رئيس جامعة القاهرة ورئيس جامعة عين شمس بالإضافة إلى رئيس قطاع المعاهد الأزهري ورؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم

قد تقرر عدة قرارات سوف نتعرف عليها للارتقاء بالمنظومة التعليمية حيث صرح المتحدث الرسمي بأسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أحمد خيري بهذه القرارات.

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حيث قرر المجلس بداية الدراسة في المدارس هو يوم 23/8 للعام الدراسى الجديد 2017/2018، كما أوضح أن المجلس قرر إضافة درجات الميدتيرم على درجات امتحانات نهاية العام، حيث يصبح الامتحان التحريري للطالب 60 درجة بينما تكون أعمال السنة 40 درجة، كما قام المجلس بالموافقة على إلغاء امتحانات الميد تيرم بالإضافة إلى أنه تقرر خروج مادة التربية الفنية والحاسب الآلي من المجموع.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن المجلس قرر الموافقة على أن الصف السادس الابتدائي ليس مرحة شهادة بينما ستبقى مرحلة انتقالية كبقية الصفوف الابتدائية، على أن يتم تعليم الامتحان من قبل مدرسون في مدارس أخرى.

كما وافق المجلس على توفير مدرس فصل شامل للصفوف الثلاثة الأولى من المرحلة الابتدائية، حيث يتم تولى التدريس للغة العربية والرياضيات وجميع الأنشطة المتواجدة بهذه الصفوف ويطلق عليه معلم الصفوف الأولى.

كما تم الكشف من مسئول بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة تقوم بالعمل على دراسة تعميم اللغة الأجنبية الثانية على طلاب المرحلة الإعدادية، حيث تشمل المواد التي يتم التناقش بها هي اللغة الإسبانية واللغة الإيطالية واللغة الألمانية، بجانب أنهم يقومون بدراسة اللغة الفرنسية وذلك لتكون مادة نشاط.

حيث سيتم الاختيار بين اللغات الأربعة ويترك حق الاختيار للطالب، في رغبته لدراسة إي من اللغات التي تم ذكرها، ومساواة طلاب المدارس الحكومية والمدارس الرسمية واللغات.

وتم التوضيح أن هذه اللغات ستكون نشاط ومن ثم لا تقوم بتكلفة طباعة على الوزارة لأي كتب، حيث تم تكليف مستشاري اللغة الثانية المتواجد بالوزارة، بتأليف كتيبات توفر للطلاب، بجانب أنه يتم توفير محتوى يكون في شكل مناهج تفاعلية على موقع وزارة التربية والتعليم.