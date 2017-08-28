التعليم توزع وجبة مدرسية بضوابط جديدة على الطلاب في الأسبوع الثاني للدراسة

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مع اقتراب موعد قدوم العام الدراسي الجديد، بدأت وزارة التربية والتعليم بعمل كافة الاستعدادات والتجهيزات الخاصة به، حيث تستعد الوزارة لبدء الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الوجبة المدرسية بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك ليتم البدء في توزيعها على طلاب المراحل التعليمية المختلفة ابتداء من الأسبوع الثاني للدراسة.

من جانبها أكدت رئيس الإدارة المركزية بالوزارة رنده حلاوة خلال تصريحات صحفية لها اليوم الثلاثاء الموافق التاسع والعشرون من شهر أغسطس الجاري، أن الوزارة سوف تقوم ببدء الإجراءات الخاصة بالتعاقد على الوجبة المدرسية الجديدة خلال الأيام القليلة القادمة وتحديدا عقب انتهاء إجازة العيد مباشرة، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه سوف يتم دعوة الشركات لإطلاعهم على كراسة الشروط التي وضعتها الوزارة والعقد الخاص بالتوريد، وبعد ذلك سوف يتم إجراء المناقصة المحدودة على ما يقرب من خمسة وثلاثون موردا.

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وأضافت حلاوة، أن الوجبة المدرسية الجديدة سوف تتوافر فيها الشروط الخاصة بالتعاقد بعد إجراء المناقصة بالشكل الذي يضمن في النهاية توفير المعايير والضوابط الجديدة التي حددتها الوزارة والجهات المسئولة عن الوجبة المدرسية، لافتة إلى أن خطة التغذية المدرسية التي وضعتها الوزارة تتضمن توفير الوجبة المدرسية لطلاب رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، على أن يتم البدء في توزيعها ابتداء من الأسبوع الثاني للدراسة، بشرط عدم تخزين هذه الوجبات داخل المدارس أو المصانع الخاصة بالموردين.

الجدير بالذكر، أن موعد بدء العام الدراسي الجديد بالنسبة لطلاب المراحل التعليمية المختلفة من المقرر أن يكون في اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر القادم، على أن تبدأ الدراسة في الجامعات الحكومية السادس عشر من الشهر ذاته، وفيما يتعلق بالتفاصيل الخاصة بخريطة العام الدراسي الجديد، فتصل مدة الدراسة إلى 199 يوما ويبلغ عدد أسابيع الدراسة سبعة عشر أسبوعا، ومن المقرر أن تبدأ اختبارات النقل في 30 سبتمبر القادم، على أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في الثالث من شهر فبراير القادم للعام الميلادي 2018، كما تبدأ امتحانات الثانوية العامة في الثاني من شهر يونيو القادم للعام 2018، أما الامتحانات الخاصة بشهادة الدبلومات الفنية فمن المقرر أن تبدأ في التاسع عشر من شهر مايو القادم 2018.