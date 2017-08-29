التعليم العالي: مد فترة تسجيل رغبات المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة

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أعلن رئيس قطاع التعليم السيد عطا خلال تصريحات صحفية له اليوم الإثنين الموافق الثامن والعشرون من شهر أغسطس الجاري، أن الوزارة قررت المدة الخاصة بفترة تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة حتى الساعات الأولى من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2017، حيث أكد على ما وجود ما يقرب من خمسة آلاف طالب وطالبة لم يقوموا بتسجيل الرغبات الخاصة بهم حتى هذه اللحظة، وعلى إثر ذلك قررت الوزارة مر فترة تسجيل الرغبات لتنتهي اليوم الثلاثاء بدلا من اليوم الإثنين.

وأشار إلى أن عملية تسجيل الرغبات تتضمن المتخلفين عن المرحلة الأولى والثانية من التنسيق، كما نصح كافة الطلاب المتبقين الذين لم يقوموا بتسجيل رغباتهم بعد، بعدم التهاون في عملية تسجيل الرغبات حتى لا تفوتهم الفرصة وضمان حصولهم على مقاعد في الجامعات الحكومية.

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في السياق ذاته، كشف السيد عطا عن عدد طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة الذين قاموا بتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، حيث أكد أن العدد وصل إلى 191 ألف طالب وطالبة حتى هذه اللحظة، كما أكد أيضا على انتظام عملية تسجيل الرغبات وسير إجراءات الطلاب لرغباتهم عبر الموقع الإلكتروني دون وجود أية شكاوى من جانبهم،.

كما طالب جميع الطلاب بضرورة تحرى الدقة في اختيار الرغبات الخاصة بهم والتأكد من تسجيلها عبر موقع التنسيق والقيام بتعديل ما يرغبون في تعديله قبل انتهاء التنسيق وإغلاق الموقع، موضحا أن مكتب التنسيق سوف يقوم بتوزيع الطلاب حسب الرغبات الأخيرة التي قاموا بتسجيلها والمحفوظة على موقع التنسيق، مناشدا الجميع بسرعة تسجيل هذه الرغبات قبل انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمرحلة الثالثة للتنسيق، الجدير بالذكر أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن النتيجة الخاصة بتنسيق المرحلة الثالثة يوم الأربعاء المقبل والموافق الثلاثون من أغسطس الجاري كحد أقصى.

كان موقع التنسيق الإلكتروني قد فتح الباب أمام طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم يوم السبت الماضي، ويبلغ عدد هؤلاء الطلاب 114 ألف طالبا، ويبلغ الحد الأدنى لهذه المرحلة 50% أي بما يعادل 205 درجة لكل من الشعبة الأدبية والعلمية.