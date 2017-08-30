أحدث تصريحات وزير التربية والتعليم قبل العام الدراسي الجديد 2017/2018

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في إطار استعداد وزارة التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد 2017/2018، قام الوزير الدكتور طارق شوقي بعقد اجتماعا اليوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس مع قيادات الوزارة ومديري المديريات التعليمية على مستوى محافظات مصر بالكامل، وقد أكد الوزير على أهمية وضرورة العمل التعاوني بروح الفريق الواحد بهدف تحقيق الأهداف المرجوة لضبط العملية التعليمية، مشيرا إلى أنه بصدد إعداد نظام تعليمي جديد من المقرر أن تطبيقه خلال العام الدراسي المقبل 2018/2019، لافتا إلي وجود اهتمام كبيرا بهذا النظام الجديد من قبل الجهات الدولية، ويستهدف هذا النظام الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة لإعدادهم للمستقبل وبناء الشخصية المصرية وتحديد الهوية المصرية.

وأشار إلى انه سوف يتم تطبيق نظام جديد للثانوية العامة ابتداء من العام الدراسي القادم، وهو نظام التقييم على ثلاث سنوات ابتداء من الصف الأول الثانوي، كما دعا الوزير قيادات الوزارة ومديري المديريات لوضع مجموعة من الأفكار والمقترحات والآراء لكيفية تدريب وتوزيع المعلمين بالمديريات المختلفة، وأكد على وجود مشروعا قوميا لإصلاح البنية التحتية للمدارس والتي يصل عددها إلى خمسة وخمسون ألف مدرسة، ووجود دراسات للتعاون مع الكثير من المصانع المختصة بصناعة التابليت لتوفيره للطلاب والمعلمين، فضلا عن إدارة المنظومة التعليمية كلها من خلاله.

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وأضاف، أنه هناك مناهج دراسية تم إعدادها بصورة جيدة مثل المناهج الخاصة بمدارس النيل المصرية والتي تم إعدادها بالتعاون مع جامعة كمبردج، وكذلك المدارس التي تطبق التجرية اليابانية، لافتا على أن الوزارة تعمل على إعداد تعليم بمواصفات دولية بما يتوافق مع الهوية المصرية، كما أكد على أن الوزارة سوف تولى اهتماما أكبر للتعليم الفني خلال المرحلة المقبلة والدفع بغالبية الطلاب للالتحاق بهذا النوع من التعليم نظرا لحاجة الدولة لخريجين فنيين.

وفى إطار حرص الوزارة على توفير المناخ الملائم والجيد لطلاب المراحل التعليمية المختلفة خلال العام الدراسي الجديد، شدد الوزير على متابعة طباعة الكتب والمناهج الدراسية للطلاب وكيفية وصولها إلى المدارس والمديريات التعليمية المختلفة على مستوى الجمهورية، وإعداد التقارير الخاصة بأعمال الصيانة وأعمال الإحلال والتجديد ومدى جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب، كما شدد أيضا على ضرورة غرس قيم المواطنة في نفوس الطلاب من خلال الالتزام بتحية العلم المصري والنشيد الوطني، مشددا كذلك على عدم التطرق إلى أية قضايا خلافية داخل المدارس، كما أمر بتحويل الفائض المتبقي من المدارس الرسمية إلى الصندوق الخاص بدعم وتمويل المشروعات.