التعليم: وضع خطة لمنح المعلمين الأكفاء تدريبات متميزة استعدادا للعام الدراسى

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أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “طارق شوقي”، أنه فى ظل ضوء حرص وزارة التربية والتعليم على خلق المناخ المناسب والآمن لأبنائنا الطلاب أثناء السنة الدراسية الجديدة، فقد تم تكليف كل قيادات وزارة التربية والتعليم، وايضا قيادات المديريات التعليمية بتعليمات تخص المتابعة والرقابة على إجراءات طباعة الكتب الدراسية، وطرق وصولها إلى كافة المدارس والمديريات.

أكد الدكتور “طارق شوقي”، على الأهمية القصوى لإعداد التقارير الخاصة بإجراءات أعمال الصيانة البسيطة، بالإضافة إلى أعمال التجديد والإحلال، وتجهيز المدارس استعدادا للعام الدراسى الجديد، والاقتراحات المقدمة للتعامل مع العمال ومع الحساب الموحد.

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كما أنه كلف المديريات للقيام بإعداد قائمة ترشيحات للمعلمين المتميزين والموهوبين فى عملية التدريس حتى يكون لهم الحق والأولوية فى الحصول على التدريبات المتميزة، والقيام بإعداد الخطة التنفيذية لبرامج التدريب، وايضا إعداد خطة المديريات من حيث معدل الزيادة والعجز.

كلف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “طارق شوقي”، مديرى المديريات بالقيام بعمليات إعداد تقرير بصورة أسبوعية تشمل كل أحداث المديريات، والمشكلات، والأنشطة، والعمل على متابعة الخطة الاستثمارية، وانتظام حركة سير العملية الدراسية، وذلك يعمل على زيادة التواصل بين كلا من المديريات والوزارة وتقييم الاعمال والأداء.

أتت كل هذه التعليمات والتوصيات أثناء عقد جلسة اجتماع الوزير أمس مع كلا من مديري المديريات التعليمية على مستوى أنحاء الجمهورية، وقيادات الوزارة، وهذا فى محيط ما تقوم به الوزارة من استعدادات خاصة بجميع قطاعاتها لاستقبال السنة الدراسية الجديدة 2017 / 2018، والتى تحدد موعد بدايتها يوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر القادم لعام 2017.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور “طارق شوقي”، على أهمية عمل التقارير الدورية عن المدارس التي تسلك طريق مخالفة القوانين وعدم الالتزام بالقرارات المنظمة للتعليم الخاص بصفة دائمة، عرض هذه المخالفات مرفقة بالإجراءات التي تم اتخاذها فى حالة مخالفة اللوائح والقوانين، ورفعها للجهات المعنية التى تتمثل فى الإدارة العامة للتعليم الخاص، للبت فى مثل هذه الأمور، واتخاذ القرار الواجب اتخاذها فى حالة حال عدم تراجع المدارس المخالفة عن هذه الأفعال التي تخالف القواعد والقوانين.