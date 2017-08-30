“التعليم العالي” تعلن ظهور نتيجة المرحلة الثالثة من التنسيق الإلكتروني

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صرح موقع التنسيق الإلكتروني عن صدور نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للتنسيق لعام 2017، حتى يتمكن الطالب من الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني وكتابة أسمه ورقمه السري لتظهر له نتيجة في المرحلة الثالثة من التنسيق من خلال الرابط التالي: https://tansik.egypt.gov.eg/Application/main.aspx?Certificate=1

حيث اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبدالغفار نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من تنسيق قبول الجامعات والمعاهد المصرية للعام 2017، وكذلك نتيجة الطلاب الناجحين في تأدية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2016/ 2017.

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وسجل عدد الطلاب المرشحين لمرحلة تنسيق الجامعات والمعاهد لعام 2017 للمرحلة الثالثة حوالي مائة وأربعة وتسعين ألف وثمانمائة وتسعة وتسعين طالبة وطالب ليصل عدد المرشحين للمرحلة الثالثة من تنسيق قبول الجامعات والمعاهد المصرية حوالي أربعة آلاف وأربعة وخمسين وتسعمائة وخمسين طالب وطالبة.

وبعد انتهاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من الانتهاء من المرحلة الثالثة من تنسيق قبول الجامعات والمعاهد المصرية يتم فتح التنسيق الإلكتروني لكافة الطلاب الحاصلين على شهادة التعليم الثانوي الذين تخلفوا عن المراحل الثلاثة التي انتهت، بالإضافة إلى الطلاب الذين نفذت رغباتهم وذلك خلال مدة زمنية تصل إلى ثلاثة أيام منذ بداية يوم الخميس الموافق الواحد والثلاثين من شهر أغسطس الجاري 2017 إلى مساء الثاني من شهر سبتمبر القادم الموافق يوم السبت على أن هذه تعتبر الفرصة النهائية لكافة الطلاب ليتقدموا إلى التنسيق الإلكتروني.

أوضح رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي السيد عطا عن قيام الوزارة بإعلان نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة العربية وذلك من خلال موقع التنسيق الإلكتروني.

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن طلبات تقليل الاغتراب سيتم فتح باب التحويل الإلكتروني لها في يوم الجمعة الموافق الأول من شهر سبتمبر القادم إلى يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر سبتمبر القادم لعام 2017.

كما أوضح السيد عطا أن الشهادات المعادلة باللغة الأجنبية سيتم تأجيلها لحين الانتهاء من طلاب الفئة الحالية، حيث أن هناك شهادات لم يتم الانتهاء من تنسيقها بسبب تأخير الجهات المصدرة للشهادات مثل الشهادات البريطانية والدبلومة الأمريكية.

وأوضح السيد عطا أن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة من قبول الجامعات والمعاهد المصرية تم مراجعته من قبل مسؤولي مكتب التنسيق.