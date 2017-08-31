التعليم العالي تبرر قرار رفع أسعار المدن الجامعية

Advertisements

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي، الدكتور “عادل عبد الغفار” خلال دفاعه عن قرار زيادة رسوم المدن الجامعية، أن هذا القرار قد خضع لدراسة من قبل المجلس الأعلى للجامعات والذي جاء عقب الارتفاعات التي شهدتها أسعار السلع والكهرباء والمياه خلال الفترة الأخيرة.

وأكمل المتحدث الرسمي خلال التصريحات التي قام بها، أن الجامعات تَمتلك الحرية الكاملة والتي تمنحها قرار تخفيض أو رفع المصروفات بناء على الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ووفقا للدعم المقرر تقديمه من الجامعات للطلاب، حيث يمكن للجامعات أن يقوموا بتحديد مصروفات المدن الجامعية كل على حدة بحيث من الممكن أن تقوم أحد الجامعات بتحديد المصروفات بقيمة 300 جنيه وأخرى 190 وأخرى 200 ، ولكن يشترط في هذا ألا تزيد المصروفات عن الحد الأقصى والذي تم تحديده بقيمة 350 جنيه.

Advertisements

وجاء قرار الوزارة بالتشديد على دعم صناديق التكافل الموجودة في الجامعات المختلفة والتي تتعلق بالطلاب غير القادرين على تقديم المصروفات الدراسية.

جاءت تلك التصريحات في ظل القرار الأخير الصادر من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والذي قرر رفع قيمة المصروفات للسكن الجامعي من 165 جنيه إلى 350 جنيه، وقد جاء هذا القرار نتيجة للارتفاعات التي طرأت على أسعار السلع والخدمات، والتي قامت برفع التكلفة لتصبح تكلفة السكن من 65 إلى 150 جنيه والتغذية ارتفعت من 100 جنيه إلى 200 جنيه.

وخلال التصريحات التي قام بها القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، الدكتور “يوسف راشد”، أن قرار رفع الرسوم الخاصة بالمدن الجامعية والذي جاء بقيمة 350 جنيه بدلا من 165 جنيه والتي كانت تكاليف السكن خلال العام الماضي قد جاء خلال الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للجامعات والذي كان في تاريخ 19 من أغسطس، حيث تقدمت الجامعات بطلب زيادة الرسوم وحدد المجلس بناء على هذا الطلب مبلغ 350 جنيه كحد أقصى للمصروفات.

هذا وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، أنه يتم مراعاة جميع الحالات التي تستحق الإعفاء والدعم من الجامعات، هذا بحيث لا يتم فصل الطالب وحرمه من الإقامة بسبب المصروفات الخاصة بالسكن أو حتى المصروفات الجامعية، بالإضافة إلى أن الجامعات توفر العلاج لجميع الطلاب بالمجان.