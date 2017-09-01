وزارة التربية والتعليم تعلن عن توفير التابلت لجميع الطلاب والمعلمين

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مع اقتراب موعد بدء العام الدراسي الجديد 2017/2018، وفى إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، أعلنت الوزارة اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر عن اقتراب الانتهاء من أعمال الصيانة التي تجرى حاليا على العديد من المدارس المنتشرة في محافظات جمهورية مصر العربية المختلفة تمهيدا لاستقبال الطلاب، كما أشارت إلى أنها تولي اهتماما كبيرا بأحد المشروعات الجديدة والذي يطلق عليه المشروع القومى لإصلاح البنية التحتية للمدارس، والذي يعتمد على إصلاح البنية التحتية لنحو خمسة وخمسون ألف مدرسة على مستوى الجمهورية، ويتضمن هذا المشروع ما يلي:

وجود تعاون مشترك بين الوزارة والكثير من المصانع لتقوم بصناعة التابلت.

سوف يتم توفير التابلت لجميع المعلمين والطلاب من المراحل التعليمية المختلفة.

سوف يتم إدارة المنظومة التعليمية بالاعتماد بصورة كلية على أجهزة التابلت.

وفيما يتعلق بالاستعدادات التي تقوم بها الوزارة لاستقبال العام الدراسي الجديد، فقد أكدت الوزارة على حرصها الكبير على توفير المناخ المناسب للطلاب، وذلك من خلال ما يلي:

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القيام بمتابعة موقف طباعة الكتب الدراسية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة.

إعداد قائمة ترشيحات بأسماء المعلمين الأكثر خبرة وكفاءة والموهوبين في التدريس حتى يكون لهم الأولوية في التدريبات المتميزة.

القيام بإعداد تقارير عن أعمال الصيانة البسيطة التي سوف تتم في المدارس المختلفة وكذلك أعمال الإحلال والتجديد، فضلا عن التأكد من جاهزية المدارس للعمل ومدى استعدادها لاستقبال الطلاب.

كانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت عن موعد بدء الدراسة للعام الميلادي الحالي 2017/2018، والذي من المقرر أن يكون في اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، وقد أكد الوزير طارق شوقي على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد للوصول إلى الغايات والأهداف المرجوة، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد إعداد نظام تعليمي جديد سوف يتم تطبيقه في العام الدراسي القادم والذي يعتمد أساسا على الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة، لافتا إلى انه سوف يتم تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة العام المقبل والذي يعتمد على تقييم الطلاب على ثلاث سنوات بداية من الصف الأول الثانوي، كما أكد على أنه سوف يتم إعداد مناهج دراسية جديدة بالتعاون مع جهات دولية في إطار الارتقاء بالمنظومة التعليمية.