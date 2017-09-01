وزارة التعليم العالي: فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة اليوم

Advertisements

يبدأ موقع التنسيق الإلكتروني اليوم الجمعة الموافق الأول من سبتمبر باستقبال طلبات تحويلات تقليل الاغتراب لكلا من طلاب المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة وكذلك طلاب الشهادات المعادلة العربية وأيضا الطلاب ممن تخلفوا عن التحويل الإلكتروني في كلا من المرحلة الأولى والثانية من التنسيق وذلك اعتبارا من اليوم وحتى يوم الثلاثاء القادم الموافق الخامس من الشهر للعام 2017.

من جانبه أكد رئيس قطاع التعليم سيد عطا خلال تصريحات صحفية له اليوم، على استحقاق طلاب المرحلة الثالثة من التنسيق وطلاب الشهادات المعادلة بتحويلات تقليل الاغتراب شأنهم شأن طلاب كلا من المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن مكتب التنسيق سوف يقوم باستقبال هذه التحويلات خلال الفترة من اليوم الجمعة ولمدة أربعة أياما متواصلة لينتهى في يوم الثلاثاء القادم.

Advertisements

كان وزير التعليم العالي قد اعتمد نتيجة المرحلة الثالثة لتنسيق الثانوية العامة يوم الأربعاء الماضي الموافق 30 أغسطس، بعد انتهاء مكتب التنسيق من أعمال المراجعة الخاصة بنتيجة الطلاب، وقد وصل العدد الخاص للطلاب المرشحين لهذه المرحلة 194 ألف و 899 طالبا على مستوى الجمهورية، وقد أكد الوزير الدكتور خالد عبد الغفار على أن الوزارة قد أنجزت مهمة التنسيق بصورة سريعة وعلى نحو دقيق للغاية.

وأشار إلى أن الوزارة كان لديها حرصا كبيرا للإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة من التنسيق وكذلك الشهادات العربية قبل إجازة عيد الأضحى المبارك وذلك لمواجهة حالات القلق والتوتر التي قد يصيب أولياء الأمور والطلاب خلال فترة العيد، لافتا إلى الوزارة سوف تقوم بالإعلان عن نتيجة طلاب الشهادات الفنية ممن تقدموا للمعاهد التابعة للوزارة من خلال موقع التنسيق الإلكتروني عقب انتهاء إجازة العيد مباشرة، وذلك بعدما ينتهى موظفو المكتب من الأعمال الخاصة بالفرز والتوزيع بعد إغلاق باب تسجيل الرغبات لهذه الفئة من الطلاب.

على الجانب الآخر، كان قد انتهى مكتب تنسيق القبول بالجامعات من 80% من الأعمال الخاصة به للعام الميلادي الحالي 2017، بعد قيامه بالإعلان عن نتيجة المرحلة الثالثة والأخيرة من تنسيق الثانوية العامة وكذلك الكشف عن نتيجة الشهادات المعادلة العربية والتي تم الإعلان عنها للمرة الأولى قبل انتهاء شهر أغسطس الماضي.