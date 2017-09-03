“التربية والتعليم” تعلن تفاصيل خطة الوجبات المدرسية خلال العام الجديد

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كافة الإجراءات اللازمة للتغذية المدرسية للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، حيث قررت العديد من الجهات المسؤولة في مجلس الوزراء المصري بتغيير طبيعة الوجبات المدرسية بالإضافة إلى تغيير ضوابط وشروط التوريد لكافة المدارس ليتم تقديم وجبات مدرسية خالية من أي مشاكل تفاديا لما حدث خلال العام الدراسي الماضي 2016/ 2017، حيث ادعى العديد من التلاميذ من إصابات بتسمم بسبب الوجبات المدرسية.

كما قررت وزارة التربية والتعليم أن يتم إيقاف الوجبات الجافة مثل الجبنة والعيش حيث تسببت في العديد من المشكلات خلال العام الدراسي السابق، كما أشارت الوزارة أن الوجبات التي سيتم تسليمها للطلاب خلال العام الدراسي الجديد هي عبارة عن خمسين جرام من البسكوت هذا بالنسبة لمراحل رياض الأطفال، وحوالي ثمانين جرام من البسكوت للطلاب خلال المراحل الابتدائية، على أن يتم استبدال الوجبات الجافة بقطعة من الباتيه التي يبلغ حجمها حوالي خمسين جرام سادة، كما تتضمن الوجبات على باتيه بالجبنة بالإضافة إلى قطعة حلاوة وفطيرة محشوة بالعجوة، أما بالنسبة لطلاب المدارس الداخلية سيتم توزيع الوجبات التي تم إعدادها عن طريق الطهو لهم.

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وأشارت وزارة التربية والتعليم أن الهدف من وراء توزيع الوجبات الدراسية على الفئات التعليمية المختلفة هو أن يتم إعادة التركيز والفهم للطلاب أثناء اليوم الدراسي لما تحتويه هذه الوجبات من عناصر غذائية متنوعة ومتعددة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أنها قامت بالعديد من الإجراءات للعمل على إنتاج الوجبات المدرسية في العام الدراسي القادم وذلك من خلال عقود موحدة وطرح كراسات الشروط على جميع الراغبين في توريد هذه الوجبات على مستوى جمهورية مصر العربية ليتم تحويل المناقصة إلى محدودة بدلا من عامة، ويشارك في توريد الوجبات المدرسية حوالي خمسة وثلاثين مورد على جميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن الخطوة الأولى من خطوات إنتاج الوجبة المدرسية تتضمن مراجعة بنود العقود الخاصة بتوريد الوجبات من قبل الموردين في وزارة التربية والتعليم ومجلس الوزراء ووزارة التضامن الاجتماعي بالإضافة إلى توقيع المحافظين على عقود توريد الوجبات المدرسية.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم لأول مرة سيتم مراجعة مواصفات الوجبات المدرسية من قبل هيئة سلامة الغذاء للتأكد من صحتها والتزامها بمعايير جودة الغذائي تبعا للمواصفات التي أقرها المركز القومي للتغذية.