“محمد الأمير” يعلن بدء عمليات تصحيح الدور الثاني من التعليم الثانوي الأزهري

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صرح رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الدكتور محمد أبوزيد الأمير عن بدء إجراءات تصحيح مواد الدور الثاني من شهادات التعليم الثانويه الازهريه بالقسمين الأدبي والعلمي وذلك في بداية يوم الثلاثاء المقبل الموافق الخامس من شهر سبتمبر لعام 2017 بعد الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار الدكتور محمد أبوزيد الأمير أن جميع الإجراءات اللازمة لعمليات تصحيح الدور الثاني من شهادة الثانوية الأزهرية من تجهيزات للمقار بالإضافة إلى تسليم خطابات التصحيح لكافة المعلمين في المناطق المختلفة بالإضافة إلى القيام بالعديد من التدابير الأمنية لعمليات التصحيح حفاظا على سرية البيانات، حيث أوضح أن كافة هذه الإجراءات تم اتخاذها قبيل فترة إجازة عيد الأضحى المبارك مباشرة على أن يتم استئناف كافة أعمال التصحيح دون معوقات أو إجراءات تتخذ العديد من الوقت بعد العودة من الإجازة.

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وأشار الدكتور محمد أبوزيد الأمير على أن قطاع التعليم الأزهري قد حدد ثلاث مراكز بشكل أساسي ليتم تصحيح كافة مواد الدور الثاني لمرحلة شهادة الثانوية الأزهرية بقسميها الأدبي والعلمي على أن يتم أيضا في ثلاث محافظات فقط في جمهورية مصر العربية وهما: محافظة المنيا، ومحافظة القاهرة، بالإضافة إلى محافظة الغربية.

شدد الدكتور محمد أبوزيد الأمير على كافة العاملين في إجراءات تصحيح الدور الثاني من شهادة التعليم الثانوي الأزهري بالالتزام بكافة المعايير التي تمت خلال عمليات تصحيح الدور الأول، من حيث الدقة الكاملة والشاملة مع مراعاة مصلحة الطالب في المقام الأول، وعدم التسرع خلال عمليات التصحيح حتى يحصل طالب التعليم الأزهري في المرحلة الثانوية على جميع حقوقه دون إنقاصها شيء.

والجدير بالذكر أن جميع امتحانات التعليم الأزهري في المرحلة الثانوية بقسميها الأدبي والعمل في الدور الثاني قد تم الانتهاء منها نهائيا في شهر أغسطس السابق وبالتحديد في يوم الثامن والعشرين منه.

وصرح الدكتور محمد أبوزيد الأمير أن نتيجة الدور الثاني من التعليم الثانوي الازهري في دوره الثاني سيتم الإعلان عنها بمجرد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعتها حيث تتم مراجعة الدرجات بشكل متأني ويحصل الطلاب على كافة حقوقهم بشكل كامل.