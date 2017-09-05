رئيس المعاهد الأزهرية يعلن عن موعد بدء الدراسة بجامعة الأزهر والمعاهد

Advertisements

أكد رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من سبتمبر، أن النتيجة الخاصة بامتحانات الثانوية الأزهرية من المقرر أن يتم الإعلان عنها خلال الأسبوع الأول بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن بداية العام الدراسي الجديد سوف تكون في اليوم الثالث والعشرون من الشهر الجاري للعام الميلادي 2017.

كما أوضح الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أن امتحانات الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الجديد سوف تبدأ رسميا في الثلاثون من شهر مايو القادم للعام الميلادي 2018، لافتا إلى أن إجازة نصف العام من المقرر أن تبدأ في شهر يناير القادم للعام الميلادي الجديد وتحديدا في اليوم العشرون من الشهر، مؤكدا أن قطاع المعاهد الأزهرية سوف يقوم بعقد اجتماعات مع مديري المناطق بعد انتهاء إجازة العيد بهدف بحث كافة الاستعدادات والتجهيزات للعام الدراسي الجديد والذي من المنتظر أن يبدأ رسميا لكافة المراحل التعليمية المختلفة خلال أياما قليلة.

Advertisements

والجدير بالذكر، أن هذا الاجتماع المقبل المقرر انعقاده خلال أيام برئاسة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، سوف يتطرق إلى مجموعة من المسائل الهامة والتي يأتي في مقدمتها مسألة إلغاء الشهادة الابتدائية من العام الدراسي القادم باعتبارها سنة نقل عادية شأنها شأن سنوات النقل الأخرى، وأن المجلس الأعلى للأزهر قد اتخذ قرارا ببدء العام الدراسي الجديد بجامعة الأزهر في اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، مع ترك الأمر لمجلس الجامعة حتى يقوم باتخاذ القرار النهائي والأخير، والذي من المقرر أن ينعقد في يوم الأربعاء المقبل الموافق الثالث عشر من الشهر الجاري، تحت رئاسة الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر.

يذكر أنه قد قام بالإعلان في وقت مسبق عن موعد بدء العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يكون في يوم 23 الشهر الجاري، ومع اقتراب هذا الموعد الذي لم يتبقى عليه سوى أيام قليلة بدأت كافة الاستعدادات والتجهيزات في جميع مدارس جمهورية مصر العربية لاستقبال طلاب المراحل التعليمية المختلفة، كما أبدى الطلاب وأولياء الأمور كذلك استعدادهم لبدء الدراسة.