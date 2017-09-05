وزير التربية والتعليم يدرس زيادة رواتب المعلمين خلال الفترة القادمة

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أكد وزير التربية والتعليم خلال تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن الوزارة أوشكت على الانتهاء من دراسة إمكانية زيادة الرواتب التي يتقاضاها المعلمين خلال ثلاثة سنوات قادمة، باعتبارهم أحد الأسس القوية والهامة التي يعتمد عليها تأسيس نظام تعليمي متميز، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة قد تقدمت بالمقترح الخاص بتحسين الأوضاع المادية للمعلمين قبل ثلاثة أشهر إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

كما وجه الوزير الدكتور طارق شوقي، بالبحث عن شتى الطرق والوسائل التي يمكن الاعتماد عليها بهدف الارتقاء بالأوضاع المالية للمعلمين، مطالبا أيضا بإعداد دراسة شاملة ومتكاملة تتضمن الرواتب التي يحصل عليها كل معلم، حتى يكون على علم ودراية بالموازنات المطلوبة للزيادة الجديدة وسبل تنفيذها على أرض الواقع، ليتم بعد ذلك وضع الاقتراحات الخاصة بسبل توفير الميزانيات المطلوبة لذلك.

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وأضاف، أن نية تحسين الأوضاع المالية للمعلمين موجودة فعليا وعلى أعلى المستويات، لافتا إلى أنه جارى العمل بالفعل في ذلك الأمر، ولكنه يتطلب وقتا وجهدا وتمويل، مؤكدا أن الاتجاه العام هو أن نسبة من هذه الزيادات يكون حسب الكفاءة ومعايير دقيقة وأكثر نزاهة وشفافية لا تحتمل أو تقبل المجاملات أو الواسطة.

وفى السياق ذاته، كشفت إحدى المصادر المسئولة بالوزارة، أن الدراسة سوف يتم عرضها على الجهات المسؤولة والمتمثلة في كلا من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية لإبداء الرأي فيها، لافتا إلى انه حال الموافقة عليها فمن المقرر أن يتم إقرار الزيادة ابتداء من العام الميلادي القادم، مشيرا إلى أن هذه الزيادة سوف تشكل جميع المعلمين والإداريين وسوف تكون عبارة عن نسب مختلفة ومتفاوتة من معلم لآخر، مؤكدا على وجود محورين للزيادة إما على المرتب الأساسي أو الشامل.

وأوضح، انه قد تم وضع تصور لتوفير الموارد المالية التي تتطلبها تلك الزيادة، لافتا إلى الوزارة لن تقتصر على زيادة المرتبات فقط، بل من المقرر أن يتم تحسين الخدمات الصحية والرعاية المقدمة للمعلمين وأسرهم وكذلك المعاشات وغيرها من الامتيازات الأخرى التي يحصلون عليها، في إطار الخدمات الهامة التي تقدمها الوزارة لكافة العاملين بالحقل التعليمي.