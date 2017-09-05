تعرف على شروط السكن والإقامة بمدينة جامعة القاهرة

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مع اقتراب موعد بدء العام الجامعي الجديد 2017/2018، أعلن رئيس جامعة القاهرة عن استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، بعدما انتهت المدينة من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني، كما أكد على مدى الاهتمام الذي توليه إدارة الجامعة للعمل على تحسين وتطوير البنية الأساسية ووسائل الإقامة للطلاب المغتربين، فضلا عن إتاحة كافة الخدمات والأنشطة والتي من شأنها تعمل على جعل هذه المدن التي يسكنها الطلاب أماكن معيشية أكثر تميزا وفعالية.

وقد كشف أيضا عن أنه يتم في الفترة الحالية العمل على تطبيق الاشتراطات الصحية على جميع الأشخاص العاملين بالمطابخ والقيام بفحص كافة الأدوات والمعدات التي يستخدمها هؤلاء في عملية الطهي، للتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح الطلاب، وبخاصة أن حالات التسمم تزايدت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في المدن الجامعية.

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كما قام بالإعلان عن الشروط الواجب توافرها في طالب المدينة الجامعة حتى يتم السماح له بالسكن فيها، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي: