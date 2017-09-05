تعرف على شروط السكن والإقامة بمدينة جامعة القاهرة

مع اقتراب موعد بدء العام الجامعي الجديد 2017/2018، أعلن رئيس جامعة القاهرة عن استعداد المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، بعدما انتهت المدينة من جميع أعمال الصيانة والتجهيزات الخاصة بالمباني، كما أكد على مدى الاهتمام الذي توليه إدارة الجامعة للعمل على تحسين وتطوير البنية الأساسية ووسائل الإقامة للطلاب المغتربين، فضلا عن إتاحة كافة الخدمات والأنشطة والتي من شأنها تعمل على جعل هذه المدن التي يسكنها الطلاب أماكن معيشية أكثر تميزا وفعالية.
وقد كشف أيضا عن أنه يتم في الفترة الحالية العمل على تطبيق الاشتراطات الصحية على جميع الأشخاص العاملين بالمطابخ والقيام بفحص كافة الأدوات والمعدات التي يستخدمها هؤلاء في عملية الطهي، للتأكد من سلامتها حفاظا على أرواح الطلاب، وبخاصة أن حالات التسمم تزايدت بصورة كبيرة خلال الفترة الأخيرة في المدن الجامعية.
كما قام بالإعلان عن الشروط الواجب توافرها في طالب المدينة الجامعة حتى يتم السماح له بالسكن فيها، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:
- يشترط أن يكون الطالب ليس من سكان القاهرة الكبرى، كشرط أساسي للسكن والإقامة في المدينة الجامعية.
- يشترط أن يكون الطالب المتقدم من الطلاب النظاميين بكليات الجامعة هذا مع استثناء الطلاب الوافدين من دول أخرى سواء عربية أو أجنبية والمقيدين على منح تبادل ثقافي أو المنح المالية وما شابه ذلك.
- يشترط آلا يكون قد سبق وتعرض الطالب المتقدم للسكن لحكم بإحدى العقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية للجامعة.
- يشترط ألا يكون الطالب المتقدم قد سبق وتعرض لعقوبة الإنذار بالحرمان من الإقامة في المدينة الجامعية.
- يشترط ألا يكون الطالب المتقدم للسكن قد أنهى مدة الإقامة الخاصة به لعدم قيامه بسداد الرسوم المستحقة لذلك.
- يشترط أن تثبت لياقة الطالب المتقدم الصحية، هذا يأتي أيضا ضمن الشروط التي وضعتها الجامعة للسكن في المدينة الجامعية التابعة لها.
- يشترط في الطالب المتقدم للسكن آلا يكون عليه رسوم إقامة مستحقة سابقة لم يقوم بسدادها.
- يشترط ألا يكون الطالب المتقدم للسكن متزوجا مع استثناء الطلاب الوافدين من دول أخرى.
- كما أعلنت الجامعة أيضا عن جواز قبول طلاب وافدين مستمعين.
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