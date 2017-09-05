“شريف إسماعيل” يتابع مع “طارق شوقي” الاستعدادات النهائية للعام الجديد

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التقى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل اليوم مع وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لاستعراض خطط الوزارة استعدادا لبداية العام الدراسي المقبل 2017/ 2018 حيث من المقرر أن يبدأ العام الجديد في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.

أكد المهندس شريف إسماعيل على تقدير القيادات السياسة والدولة المصرية لدور المعلم حيث له دور هام جداَّ في العملية التربوية التعليمية، كما أنه المسؤول عن تشكيل الفكر والوعي السليم لدى النشء الصغير والشباب الصغير خلال المراحل التعليمية المختلفة.

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وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن الحكومة المصرية تهتم اهتمام كبير بتطوير المعلم لكي يطور من أدائه على أساس أنه الركيزة الأساسية للمنظومة التعليمية.

وأوضح المهندس شريف إسماعيل أن الدولة المصرية تعمل على تنمية المعلم من خلال التدريب المستمر والدائم للعمل على رفع كفاءة المعلمين بطريقة دائمة للعمل على تطوير المنظومة التعليمية في جمهورية مصر العربية.

وأشار المهندس شريف إسماعيل على أهمية المتابعة الدائمة والمستمرة لانتظام الخطة التعليمية على مدار الفترة الدراسية من خلال التعاون الدائم بين مديريات التربية والتعليم المختلفة في جميع محافظات مصر.

شدد المهندس شريف إسماعيل على تحفظ الدولة لمواجهة أي عراقيل أو سلبيات تؤثر على سير العملية التعليمية أو تعرقل انتظام المنظومة التعليمية.

كما أوضح المهندس شريف إسماعيل أن الدولة تقدم كل يد العون بالإضافة إلى التحفيز الدائم والمستمر لكافة العناصر الكفء للعمل على الترقي والتنمية للوصول إلى الوظائف القيادية.

وخلال لقاء رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي قدم الوزير تقرير عن خطة الوزارة للعمل على تدريب الإداريين والمعلمين للعمل على التطوير الدائم والمستمر تبعا للمعايير الموضوعة للعمل على تنمية المنظومة التعليمية.

كما أعلن الدكتور طارق شوقي عن خطط المدارس للعام الدراسي الجديد بالإضافة إلى تزويد المدارس بوسائل تعليمية وأجهزة تربوية متطورة ومتقدمة للعمل على غرس روح المواطنة والانتماء للوطن في نفوس الطلاب.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي أن من إجراءات غرس المواطنة في نفوس الطلاب المصريين الالتزام بطابور الصباح في كافة المدارس المختلفة في جميع المحافظات المصرية تأدية تحية العلم في بداية كل يوم دراسي.