“طارق شوقي” يعقد مؤتمر صحفي لمناقشة خطة التربية للعام الدراسي الجديد

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نظم اليوم الموافق الخامس من شهر سبتمبر الحالي لعام 2017 وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي مؤتمر صحفي في ظل حضور نخبة من قيادات الوزارة ليتم مناقشة خطة الوزارة واستعداداتها للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، الذي من المقرر أن يبدأ في يوم الثالث والعشرين من شهر سبتمبر الحالي.

أعلن الدكتور طارق شوقي في فعاليات المؤتمر الصحفي أنه يحترم كافة أفراد أسرة وزارة التربية والتعليم والتي يأتي على قائمتها نخبة المعلمين قائلا: “إنني متأكد من أن غالبية المعلمين تنطبق عليهم صفات المعلم الجيد التربوي ذو الخلق”.

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وأضاف الدكتور طارق شوقي خلال اللقاء الصحفي قائلا: “نحن ورثنا مشاكل المعلمين وملف الترقيات بالإضافة إلى ديون وزارة التربية والتعليم والمدارس والدروس الخصوصية وانعدام الثقة في وزارة التربية والتعليم، لكن الجميل أننا وراءنا قيادة سياسية تدعمنا، وهذا شيء غير مسبوق”.

وكما استئناف الدكتور طارق شوقي قوله: “هناك مجهود جبار يتم بذله وجار تطوير قانون التعليم، كما نسعى لزيادة مدارس النيل ومدارس المتفوقين والمدارس اليابانية، ونسعى لتدريب مئات الألوف من المعلمين لتطوير المنظومة التعليمية”.

وصرح الدكتور طارق شوقي أما المؤتمر الصحفي أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفرت ما يقارب ستمائة مليون جنيه مصري من تكاليف طباعة الكتب المدرسية خلال العام الدراسي الجديد 2017/ 2018.

وأشار الدكتور طارق شوقي قائلا: “بعض الكتب مطبوع عليها شعار التنمية المستدامة، وشعار بنك المعرفة لدفع الطلاب إلى البحث والاستقصاء”.

صرح الدكتور طارق شوقي أن مجلس الوزراء المصري رفض شرط محو الأمية التي تم عرضها عليه مرتين على أن يتم تعيين ما يقارب من ثلاثين ألف معلم، حيث أن هذا يعد شرط من شروط محو الأمية، غير أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كرر إعادة المحاولة مع مجلس الوزراء المصري.

وأعلن الدكتور طارق شوقي أن وزارة التربية نجحت في إقناع مجلس الوزراء في مشروع محو الأمية ولكن ببدائل أخرى دون شرط تعليم ثلاثين ألف معلم.

أما بالنسبة لحل مشكلة المغتربين فقد أكد الدكتور طارق شوقي أن وزارة التربية والتعليم حاربت من أجل حل مشكلة المغتربين ومازالت الوزارة تحاول إلى الوقت الحالي.