التعليم تفرض زيادات جديدة على الرسوم المَدرسية لجميع المراحل

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جاء قرار وزارة التربية والتعليم اليوم والذي أعلن عنه الوزير خلال المؤتمر الصحفي الذي قام به بتطبيق زيادة إضافية على الرسوم التي تفرضها وزارة التربية والتعليم على المراحل الدراسية المختلفة، وقد لقي هذا القرار إعتراض من قبل العديد من الطلاب وأولياء الأمور، بينما أعلن الوزير خلال التصريحات التي قام بها أن هذا القرار قد جاء من قبل الوزارة نتيجة حاجتها إلى تلك الزيادة للقيام بأعمال الصيانة والتطوير في المدارس، كما أضاف أن تلك الزيادة لن تتعدى مبلغ العشرين جنيه.

أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها اليوم، أن وزارة التربية والتعليم ستقوم خلال الأسبوع القادم بإصدار قرار خاص بتحديد الرسوم الدراسية التي تفرضها الوزارة على المراحل التعليمية المختلفة.

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كما أضاف وزير التربية والتعليم خلال التصريحات التي قام بها اليوم في المؤتمر الصحفي، أن الوزارة قد أقرت زيادات جديدة على الرسوم الدراسية التي حددتها للمراحل الدراسية المختلفة، وأضاف أيضا أن تلك الرسوم سوف تكون طفيفة جدا وليست بالكثيرة بحيث أنها تتراوح بين عشرات الجنيهات ولن تتعدى العشرين جنيه وفقا للتصريحات التي قام بها.

هذا وأضاف أيضا خلال التصريحات التي قام بها أن الوزارة ستقوم من خلال هذا القرار بمراعاة البعد الاجتماعي بحيث لا يتم تطبيق مثل هذا القرار الجديد الذي أقرته الوزارة على بعض الحالات الاجتماعية ومنها الأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء والحالات من هذا القبيل.

وقد أوضح في نهاية التصريحات التي قام بها، أن مثل هذه القرارات التي أقرتها الوزارة قد جاءت لحاجة الوزارة لتلك الزيادة للقيام بمجموعة من أعمال التطوير والصيانة والتي تحتاجها المدارس خلال الفترة الحالية.

وقد أضاف وزير التربية والتعليم أيضا خلال التصريحات التي قام بها، أن الطالب يقوم بدفع آلاف الجنيهات لمدرسين الفِيزياء والكيمياء والدروس الخصوصية بينما يعترض على قرار زيادة الرسوم الذي أقرته الوزارة والذي حددت خلاله زيادة لا تتعدى العشرين جنيه.

إعترض أولياء الأمور والطلاب على هذا القرار في ظل ما تشهده الحياة الاقتصادية في مصر من ارتفاعات مستمرة في الأسعار وغلو المعيشة وعدم قدرة المواطن من الطبقة المتوسطة والمحدودة من مواكبة تلك الارتفاعات التي لا تتوقف.