“طارق شوقي” يعلن عن نظام جديد للتعليم الثانوي ولكل طفل في الحضانة

Advertisements

عقد اليوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر سبتمبر الجاري لعام 2017 مؤتمر صحفي من قبل وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي لعرض خطة الوزارة للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018.

وأعلن الدكتور طارق شوقي خلال المؤتمر الصحفي عن أدراج وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نظام جديد لنظام التعليم الثانوي، بالإضافة إلى إدراج نظام تعليمي جديد لكل طفل في مرحلة الحضانة.

Advertisements

وأعلن الدكتور طارق شوقي أن المنظومة التعليمية ستعمل على انتهاج خطوات جديدة في سبيل تحقيق حلم التعليم المصري خلال شهر أكتوبر القادم لعام 2018، ليتم تطبيق نظام جديد في نظام التعليم الثانوي بداية لكل طفل مع مرحلة الحضانة.

وأشار الدكتور طارق شوقي أن النظام الجديد الذي أدرجته وزارة التربية والتعليم لنظام التعليم الثانوية هو عبارة عن استبدال مجموعة الشهادة النهائية للتعليم الثانوي حيث أن الموجودة حالياً إلى نظام تراكمي بشكل آخر، على أن يتكون نظام التعليم الثانوي الجديد يحتوى على امتحانات ونظمن آخر مبتكر في المنظومة التعليمية.

كما أوضح الدكتور طارق شوقي أن نظام دخول الجامعات سيتم اعتماده على نظام جديد يتمتع بالعديد من إجراءات الشفافية، وليس على أساس المجموع بحيث يعتمد النظام الجديد على اختبارات لقدرات الطالب بنظام يحاكي نظام الكليات العسكرية في الوقت الحالي، كما أن هذا النظام معتمد أيضا في كافة جامعات العالم.

وأوضح الدكتور طارق شوقي أن على جميع أولياء الأمور الوثوق بوزارة التربية والتعليم حيث أن الوزارة تستعين بخبراء من داخل جمهورية مصر العربية ومن خارج البلاد، حيث أعلن الوزير أنه يعرف كافة مخاوف أولياء الأمور على مصلحة أبنائهم، وأضاف أنه يريد أن يبدد جميع المخاوف التي تؤرق كل من ولي الأمر والطالب على حد سواء.

وأعلن الدكتور طارق شوقي أنه في بداية العام الدراسي الجديد كل من سيدخل مرحلة التعليم الثانوية يطبق عليه النظام الجديد، ونفس الوضع بالنسبة إلى مرحلة أولى حضانة لكل طفل مصري سيتم تطبيق نظام تعليمي جديد.

كما أوضح الوزير أنه يثق في كافة العاملين في وزارة التربية والتعليم وفي قدرات المعلمين ويقدر جهودهم في سير العملية التعليمية في البلاد.