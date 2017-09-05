ننشر أهم 10 قرارات أصدرها وزير التربية والتعليم اليوم خلال المؤتمر الصحفي

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تم عقد مؤتمر صحفي، ظهر اليوم الثلاثاء، داخل مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم، للدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم، وقد قام وزير التربية والتعليم بإصدار عدة قرارات، أثناء هذا المؤتمر، وسوف نستعرض هذه القرارات من خلال عشرة خطوات تتلخص في النقاط التالية:

1- سوف يتم إصدار ملامح المنظومة الجديدة في شهر أكتوبر لعام 2018، حيث أنه في شهادة إتمام الثانوية العامة سوف يتم استبدال نظام الامتحان النهائي الموحد بامتحان تراكمي، حيث يعمل المجلس الأعلى للجامعات من خلال تعيين الطريقة لدخول الجامعات من خلال نظام مستحدث، وهذا النظام يبنى على الوضوح والشفافية، ويعتمد على الإيجابية فى التطبيق، كما أنه قد يشتمل على اختبار القدرات والمهارات التي تتوقف على نوع الكلية التي ترغب الطلاب الالتحاق بها، مثل الكليات العسكرية والجامعات العالمية.

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2- وضع خطة لاجراء تدريب معلمي المرحلة الثانوية العامة تكون مختلفة فى طبيعنها وتطورها عن تدريب معلمي معلمى المرحلة الابتدائية.

3- سوف يتم تطبيق نظام إعفاء أبناء المصابين وأبناء الشهداء من تسديد المصروفات الدراسية.

4- سوف يتم اجراء عمليات الترقية التي يستحقها عدد 516 ألف معلم.

5- سوف يتم العمل أثناء السنة الدراسية من خلال نظام البوكليت في شهادة الثانوية العامة وسوف يستمر العمل به هذه السنة، مع الأخذ فى الاعتبار تدارك أخطاء السنة الماضية والمحاولة المستميتة لعدم تكرار حدوثها مرة أخرى هذه السنة.

6- سوف يتم تسليم مشروع وطني للتعليم في عام 2018 لرئيس الجمهورية.

7- سوف يتم استبدال طريقة التعاقد، حيث أنه سوف يجري التعاقد موحد من خلال عقد مركزي، كما أن التعاقد سوف يكون محلي مع السادة المحافظين بغرفة واحدة، وهذا الغرض منه تحقيق نظام ذو مستوى أعلى ويكون أكثر تنظيما عن السنوات الماضية.

8- سوف يتم العمل بكل جهد على إعادة النظر فى هيكلة مكافآت العاملين والموظفين داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم.

9- سوف يتم العمل على اعادة هيكلة المواقع الريادية والقيادية داخل وزارة التربية والتعليم.

10- سوف يتم توفير قيم مالية كبيرة كانت تستخدم فى عمليات طباعة الكتب الدراسية، وإجراء التحول رقميا في المبالغ المصروفة على الكتاب المدرسي.