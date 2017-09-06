التعليم تؤكد أن قرار زيادة مصروفات المدارس الحكومية فى مصلحة الطالب

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أعلن الدكتور “طارق شوقي”، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال جلسة المؤتمر الصحفي التى قام بعقدها وبحضور رواد وزارة التربية والتعليم، بهدف الاطلاع على آخر التجهيزات والترتيبات التي تخص استقبال السنة الدراسية الجديدة 2017/ 2018، والذي تم تحديد موعده يوم السبت الموافق 23 من شهر سبتمبر الحالى.

حيث صرح الدكتور “محمد عمر”، بأنه سوف يصدر الفترة المقبلة قرار يشمل زيادة المصروفات الدراسية، وانها زيادة بسيطة لا تتجاوز الـ 20 جنيه، الغرض منها المساهمة في الصرف على بعض الأنشطة والمعامل والصيانة والأدوات.

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فى سياق متصل أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الزيادة فى المصروفات الدراسية للمدارس الحكومية هى زيادة بسيطة لا تتجاوز 20 جنيه خلال الـ 9 أشهر وتكون حوالى 2 جنيه في الشهر الواحد .

كما أشار وزير التربية والتعليم أن هذه الزيادة سوف يعود مردودها على مصلحة الطالب حيث أنها سوف يستطيع الطالب من خلالها القيام بممارسة جميع الأنشطة والكمبيوتر.

جدير بالذكر، أن وزير التربية والتعليم بأن الطالب أفاد أن ولي أمر الطالب يحتج على تسديد مصروفات قيمتها 40 جنيه للمدرسة ولا يعترض على الاطلاقمن تسديد قيمة فاتورة التليفون أو دفع مبالغ طائلة مقابل الدروس الخصوصية.

أوضح وزير التربية والتعليم أن هناك عدد كبير من المدارس لا يوجد بها سور أوحمامات، كما أنها تطلب توفير الكثير من الخدمات داخل المدرسة، وأن هذه الزيادة الطفيفة سوف يتم استخدامها في توفير مثل هذه الأمور.

أكدت وزارة التربية والتعليم أن كل ماتم من إجراءات وإعدادات لاستقبال العام الدراسى الجديد الهدف منه هو مصلحة الطلاب، فى المرتبة الأولى، وسير حركة المنظومة التعليمية بكل سهولة ويسر.

أضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور الدكتور “طارق شوقي”، أنه سوف يتم خلال الفترة المقبلة إصدار قرار بموجبه يتم زيادة مصروفات السنة الدراسية، وانها زيادة طفيفة قد لا تزيد عن الـ 20 جنيه، هذا من أجل الاشتراك في الإنفاق على بعض أعمال الصيانة والأدوات وعدد كبير من الأنشطة والمعامل والكمبيوتر وتجهيزات أخرى تطلبها مجموعة لا بأس بها من المدارس الحكومية حتى تستطيع استقبال العام الدراسى الجديد.