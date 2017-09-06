زيادات إضافية لحافز الجودة لأعضاء هيئة البحوث والجامعات المصرية والأزهر

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قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور “خالد عبد الغفار” خلال مجموعة من التصريحات بالإعلان عن القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء، المهندس “شريف إسماعيل” والذي يحمل رقم 1933 التابع للعام الحالي 2017، الخاص برفع قيمة حافز الجودة لكل أعضاء هيئة التدريس والمعاونين في الجامعات، وأيضا جامعات الأزهر والمراكز البحثية.

وجاء هذا القرار الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء وفقا للقرار رقم 159 الصادر في عام 2011 من قبل المجلس الأعلى للجامعات، والذي يتعلق بالآليات والضوابط التي يتم وفقا لها صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي للأساتذة في الجامعات، ومن المقرر أن يبدأ تمويل وصرف الزيادة لقيمة الحافز في إبتداء من شهر أبريل لعام 2017.

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ومن المقرر وفقا للتصريحات التي قام بها الوزير أن تكون تلك الزيادة التي أقرها رئيس مجلس الوزراء هي أولى الخطوات التي ستتخذها الحكومة والتي تهدف من خلالها إلى رفع أجور أعضاء هيئة التدريس، هذا بجانب أعضاء هيئة البحوث والمعاونين التابعين لهم، وجاء هذا القرار باعتبار هؤلاء هم من يشكلون عصب العملية التعليمية في البلاد.

هذا بجانب أن تطوير التعليم ورفع أجور العاملين في هذا المجال يعد أولى الخطوات التي يجب على الحكومة اتخاذها خلال تنفيذ خطوات الإصلاح الاقتصادي، وجاء هذا باعتبار مجال التعليم هو الركيزة الأساسية التي يرتكز عليها أي تطوير.

وقد جاءت تلك الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء بالنسبة لأعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم بالإضافة إلى أعضاء هيئة التدريس في الجامعات متزامنة مع الزيادات الأخرى التي جاءت متمثلة في العلاوة الدورية والعلاوة الاستثنائية، والتي قد أقرتها الوزارة خلال الفترة الماضية بالنسبة للعاملين في المراكز البحثية والجامعات و الذين تخاطبهم الحكومة بقانون الخدمة المدنية، وقد جاءت تلك القرارات التي تتعلق برفع الأجور والعلاوات لهذه الفئة باعتبارها الجزء الأهم و الذي لا يتجزأ من العملية التعليمية.

جاء هذا ضمن مجموعة من القرارات الأخيرة التي اتخذها مجلس الوزراء والتي أعلن عنها المتحدث الرسمي، هذا ضمن مجموعة من القرارات التي تتعلق بالإصلاح في البلاد خلال الفترة الأخيرة، والذي تقوم به الحكومة في جميع المجالات خاصة الهامة منها.