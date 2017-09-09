تعرف على مصروفات المدارس الدولية بمصر للعام الدراسي الجديد 2017/2018

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بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي ما هو إلا أياما قليلة تفصلنا عن بدايته رسميا، حيث من المقرر أن يكون يوم 23 سبتمبر الجاري للعام 2017، وخلال الفترة الحالية نجد أن كافة أولياء الأمور يقوموا بعمل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة سواء من حيث توفير جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها أبنائهم الطلاب والعمل على توفير المصروفات المطلوبة، وكذلك البحث عن أفضل المدارس التي يمكن من خلالها أن يحصل أبناؤهم على أفضل مستوى تعليمي متميز.

ولكنا دائما ما تقف المادة عائقا أمام الكثير من الآباء في إلحاق الأبناء بأفضل المدارس الخاصة والدولية والتي تتميز بتقديم أفضل مستوى من التعليم اعتمادا على أحدث الوسائل المستخدمة، مقارنة بغيرها من المدارس الحكومية الأخرى التي يقل فيها مستوى التعليم ويتزايد فيها عدد طلاب الفصل الواحد، الأمر الذي يجعل العملية التعليمية صعبة وغير جيدة في هذه المدارس.

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وعلى الرغم من الإمكانيات والمزايا التي توفرها هذه المدارس الخاصة والدولية، إلا أنها المصروفات الدراسية الخاصة بها تشكل عبئا كبيرا على أولياء الأمور، واليوم ومع تزايد الأسعار الذي بات عنوان الحياة في الفترة الحالية، نرصد لكم أسعار مصروفات هذه المدارس التي تزايدت على نحو كبير للغاية الأمر الذي جعل الكثير من الآباء يصابون بحالة من الصدمة، وإليكم المصروفات على النحو التالي: