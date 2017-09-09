تعرف على مصروفات المدارس الدولية بمصر للعام الدراسي الجديد 2017/2018

بدأ العد التنازلي لاستقبال العام الدراسي الجديد الذي ما هو إلا أياما قليلة تفصلنا عن بدايته رسميا، حيث من المقرر أن يكون يوم 23 سبتمبر الجاري للعام 2017، وخلال الفترة الحالية نجد أن كافة أولياء الأمور يقوموا بعمل الاستعدادات والتجهيزات اللازمة سواء من حيث توفير جميع المستلزمات الدراسية التي يحتاجها أبنائهم الطلاب والعمل على توفير المصروفات المطلوبة، وكذلك البحث عن أفضل المدارس التي يمكن من خلالها أن يحصل أبناؤهم على أفضل مستوى تعليمي متميز.
ولكنا دائما ما تقف المادة عائقا أمام الكثير من الآباء في إلحاق الأبناء بأفضل المدارس الخاصة والدولية والتي تتميز بتقديم أفضل مستوى من التعليم اعتمادا على أحدث الوسائل المستخدمة، مقارنة بغيرها من المدارس الحكومية الأخرى التي يقل فيها مستوى التعليم ويتزايد فيها عدد طلاب الفصل الواحد، الأمر الذي يجعل العملية التعليمية صعبة وغير جيدة في هذه المدارس.
وعلى الرغم من الإمكانيات والمزايا التي توفرها هذه المدارس الخاصة والدولية، إلا أنها المصروفات الدراسية الخاصة بها تشكل عبئا كبيرا على أولياء الأمور، واليوم ومع تزايد الأسعار الذي بات عنوان الحياة في الفترة الحالية، نرصد لكم أسعار مصروفات هذه المدارس التي تزايدت على نحو كبير للغاية الأمر الذي جعل الكثير من الآباء يصابون بحالة من الصدمة، وإليكم المصروفات على النحو التالي:
- بالنسبة لمدرسة كايرو امريكان كوليدج والموجودة في منطقة المعادي، فيصل سعر المصروفات الخاصة بها إلى أربعة وعشرون ألف دولار أمريكي، أي ما يعادل 400 ألف جنيه مصري.
- بالنسبة للمدرسة الدولية الكائنة بمنطقة الشيخ زايد والتى يطلق عليها بيسك، فيصل سعر المصروفات الخاصة بها إلى 350 ألف جنيه.
- بالنسبة للمدرسة الدولية مالفيرن كوليدج، فيصل السعر الخاص بالمصروفات الدراسية إلى 280 ألف جنيه مصري.
- بالنسبة للمدرسة الدولية الأميركية، فيصل السعر الخاص بالمصروفات الدراسية إلى 170 ألف جنيه مصري.
- بالنسبة لمدرسة الشويفات الدولية، فيصل السعر الخاص بالمصروفات الدراسية إلى 135 ألف جنيه مصري.
- بالنسبة للمدرسة الدولية البريطانية، فيصل سعر المصروفات الخاصة بها إلى 161 ألف جنيه مصري.
- بالنسبة للمدرسة الدولية الكندية، فيصل السعر الخاص بالمصروفات الدراسية بها إلى 103 ألف جنيه مصري.
- بالنسبة للمدرسة الدولية بريتش كولومبيا، فيصل السعر الخاص بالمصروفات الدراسية بها إلى 89 ألف جنيه مصري.
- بالنسبة للمدرسة الألسن الدولية، فيصل السعر الخاص بالمصروفات الدراسية بها إلى 85 ألف جنيه مصري.
- وأخيرا بالنسبة للمدرسة المصرية الدولية، فيصل سعر المصروفات الخاصة بها إلى 65 ألف جنيه مصري.
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