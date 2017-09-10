تعليم البحيرة تحظر ممارسة السياسة داخل المدارس على الطلاب والمعلمين

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أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق العاشر من سبتمبر، أنه قد تم الانتهاء من جميع الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الدراسة بكافة المدارس التابعة للمحافظة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه من المقرر دخول أربعة وأربعون مدرسة جديدة الخدمة خلال العام الدراسي الجديد 2017/2018 بعد الانتهاء من عمليات البناء والصيانة الخاصة بها وتسليمها من قبل الهيئة العامة للأبنية.

وأوضح، أن مخازن الكتب بالمديرية قد استلمت 97% من الكتب الدراسية المقررة على طلاب المراحل التعليمية المختلفة للفصل الدراسي الأول، لافتا إلى أنه قد تم إرسالها إلى مخازن الكتب حتى تقوم بتسليمها للمدارس والتي بدورها تقوم بتسليمها للطلاب مع بدء الدراسة، وتابع، أنه تم إصدار توجيهات وتكليفات بتوفير المناخ الملائم للطلاب حتى تكون العملية التعليمية أكثر سهولة ويسر.

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وأضاف، أنه يمنع منعا باتا ممارسة أي نشاط سياسي داخل المدارس سواء من قبل الطلاب أو المدرسين، مؤكدا أن المخالف سوف يتم تطبيق القانون عليه بمنتهى الحزم والقوة وسوف يتم إحالته للشئون القانونية لاتخاذ كافة ما يلزم من إجراءات حيالها، وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم لديها حرصا بالغا واهتماما كبيرا بالأنشطة الطلابية خلال العام الدراسي الجديد باعتبارها عامل جذب أساسي للطلاب، حيث توفر لها نوع من أنواع المنافسة، مضيفا أن النموذج الياباني يعد من النماذج الجيدة والتي يجب الاقتداء بها في المجالات المختلفة.

وأشار إلى أن المحافظة قد حظيت ببناء مدرستين يابانيتين والتي من المقرر أن تبدأ الدراسة فيهما مع بداية العام الدراسي الجديد، مما يلعب دورا كبيرا في النهوض والارتقاء بالعملية التعليمية بمدارس المحافظة، وفيما يتعلق باستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في عمليات التعليم، فقد أكد أنه تم تفعيل بنك المعرفة في محاولة لتشجيع الطلاب من المراحل الدراسية المختلفة على الاستفادة منه بصورة كاملة، لافتا إلى أنه من المقرر أن يتم تفعيل السبورات الذكية خلال العام الدراسي الجديد، فضلا عن تحميل كافة المناهج التعليمية من خلال الموقع الرسمي للوزارة.

وفى النهاية شدد على أهمية تفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس المختلفة ومتابعتها، والعمل على اختيار أكفأ المعلمين، يأتي ذلك في إطار الخطوات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم للقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية التي باتت منتشرة على نحو كبير حاليا، ولتخفيف العبء على أولياء الأمور.