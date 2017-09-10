رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يكشف موعد اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية

Advertisements

يترقب طلاب الثانوية الأزهرية موعد الإعلان عن نتيجة امتحانات الدور الثاني والتي كان قد تم الانتهاء منها منذ أسبوعين على الأقل، حيث يتعايش الطلاب حاليا أجواء من القلق والتوتر في انتظار الإعلان عن النتيجة، وفى إطار التخفيف من هذه الأجواء قام وكيل قطاع المعاهد الأزهرية بالإفصاح عن هذا الموعد، حيث أكد خلال تصريحات صحفية له اليوم الأحد الموافق العاشر من سبتمبر، أنه من المقرر أن يتم اعتماد نتائج الطلاب يوم الثلاثاء القادم الموافق 12 سبتمبر، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن النتيجة قد ترتفع هذا العام لنحو 70%، موضحا، أن أعمال التصحيح والمراجعة قد انتهت بصورة فعلية، وأنه حاليا تجرى عمليات المراجعة النهائية والتدقيق لضمان خروج النتيجة بدون أي أخطاء وبمنتهى الدقة والشفافية.

تجدر الإشارة، إلى أن اختبارات الدور الثاني لطلاب الثانوية الأزهرية بالنسبة لكلا من الشعبة العلمية والأدبية، قد انتهت في اليوم الثامن والعشرون من شهر أغسطس الماضي للعام الميلادي الحالي 2017، وكان رئيس القطاع الدكتور محمد أبوزيد الأمير، قد أكد تحديد ثلاثة مراكز رئيسية لعمليات تصحيح أوراق إجابات طلاب هذه المرحلة التعليمية لكافة المواد الدراسية التي أدوا فيها الاختبارات، وتتواجد الثلاثة مراكز في كلا من محافظات القاهرة والغربية والمنيا، وقد تم التنبيه على كافة المشاركين والقائمين على أعمال التصحيح بضرورة الالتزام بالدقة وتحرى الشفافية، وعدم التسرع في عملية التصحيح لضمان حصول كل طالب على حقه كاملا دون أي نقصان أو زيادة، تجنبا لحدوث أية شكاوى من قبل الطلاب المعتادة كل عام دراسي.

Advertisements

الجدير بالذكر، أنه من المقرر أن يتم عقد مؤتمرا صحفيا بحضور كلا من شيخ الأزهر ووكيل الأزهر، الكشف والإعلان عن نتائج الطلاب رسميا، وعقب اعتماد النتيجة بصورة رسمية من قبل شيخ الأزهر، سوف يتم رفع هذه النتيجة على موقع الأزهر التعليمي حتى يكون بإمكان كل طالب الإطلاع عليها بمنتهى السهولة واليسر والتعرف على الدرجات التي تمكن من الحصول عليها في كافة المواد الدراسية المختلفة المقررة عليه وذلك من خلال رقم الجلوس الخاص بكل طالب على حدة.