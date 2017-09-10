اليوم.. وزير التربية والتعليم يعرض خطة تطوير التعليم على البرلمان

Advertisements

تستعد لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان المصري لعقد اجتماعا لها اليوم برئاسة رئيس اللجنة الدكتور جمال شيحة، ويأتي هذا الاجتماع المقرر انعقاده اليوم الأحد الموافق العاشر من شهر سبتمبر 2017، بهدف الاستماع إلى شرح وزير التربية والتعليم فيما يتعلق بالخطوات والإجراءات المتخذة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر.

وخلال هذا الاجتماع يقوم وزير التعليم بشرح مفصل للدوافع والأسباب وراء القرارات التي قام بالإعلان عنها لتطوير المنظومة التعليمية، والتي يأتي في مقدمتها النظام الجديد للثانوية العامة والذي يعتمد بصورة أساسية على تقدير الدرجات الخاصة بطلاب هذه المرحلة التعليمية وفقا للتقدير التراكمي لهم على مدار الثلاثة سنوات، على أن يتم تطبيق هذا النظام الجديد العام الدراسي المقبل 2018/2019، على أن يقوم المجلس الأعلى للجامعات بتحديد وسيلة يتم على أساسها دخول الكليات وفقا لنظام جديد يعتمد أساسا على الدقة والشفافية، وقد يتضمن هذا النظام اختبارات القدرات المقرر إجراءها على الطلاب مثل الكليات العسكرية والجامعات العالمية التي تقوم بتطبيق النظام ذاته، كشرط أساسي للقبول بها.

Advertisements

ومن ضمن القرارات الجديدة التي قام الوزير الدكتور طارق شوقي بالإعلان عنها أيضا، وضع خطة تستهدف تدريب معلمي الثانوية العامة والتي تختلف بصورة كلية عن تلك الخاصة بتدريب معلمي المرحلة الابتدائية، وإعفاء كافة أبناء الشهداء والمصابين من جميع المصروفات الخاصة بالدراسة المقررة عليهم، فضلا عن ترقية عددا كبيرا من المعلمين والذي يصل عددهم إلى 516 ألف معلم ومعلمة على مستوى الجمهورية، مع القيام بتغيير الطريقة الخاصة بالتعاقد، بحيث يكون هذا التعاقد موحدا بعقد مركزي، وذلك بهدف الوصول إلى نظام تعليمي أكثر تنظيما وأعلى كفاءة مقارنة بالأعوام السابقة.

هذا مع استمرار العمل بنظام البوكليت في الثانوية العامة والذي أشاد بين الجميع سواء على مستوى الطلاب أو المعلمين أو حتى أولياء الأمور مع تصحيح أخطاء العام الماضي، إلى جانب التخلي عن طباعة الكتب الدراسية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة والاستعاضة عنها بالكتب الإلكترونية بالشكل الذي يضمن توفير مبالغ مالية طائلة كانت تعتمد عليها عمليات الطباعة، وغير ذلك من القرارات الأخرى الهامة المقرر مناقشتها فى اجتماع اللجنة اليوم.