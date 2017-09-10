وزارة التربية والتعليم تقرر زيادة المصروفات لـ 10 مدارس دولية

Advertisements

قد قررت وزارة التربية والتعليم بتاريخ اليوم الأحد الموافق العاشر من سبتمبر لعام 2017، زيادة مصروفات عدد عشرة مدارس تقوم بتطبيق مناهج دولية وذلك بصورة استثنائية، حيث أن تلك المدارس قد قامت بتقديم تظلمات تبين وجود عجز في الميزانية الخاصة بها، وسيتم تطبيق هذه الزيادة بدءا من العام الدراسي 2017/2018.

وقامت وزارة التربية والتعليم بالتأكيد على أن الموافقة الخاصة بزيادة المصروفات تأتي طبقا لتنفيذ القواعد المنظمة وما ورد في المادة رقم 5 الموجودة بالقرار الوزاري رقم 422 لعام 2014، وذلك للحرص على استمرار هذه المدارس في تقديم الخدمة المرخصة لها، وجاء ذلك بعد ان تم العرض على لجنة تختص بشؤون المدارس الدولية.

Advertisements

وقد صرحت الوزارة من خلال بيان صحفي لها ، أنه في ضوء ما تم تقديمه من بحث في التظلمات المقدمة من المدارس الدولية أن هناك عجز بالميزانية الخاصة بها، وهذا ما يستوجب تبعا للقوانين والقواعد المنظمة، وما ورد بالمادة رقم 5 من القرار الوزاري رقم 422 لعام 2014 تسويتها وهو الحرص على استمرارها في العمل على أداء مميز للخدمة المرخصة لها، وبعد ان تم عرض هذه التظلمات والميزانيات إلى لجنة شؤون المدارس الدولية، قد تم الموافقة على زيادة رسوم التعليم في بعض من المدارس الدولية وذلك تبعا لنسب العجز المتواجدة في الميزانيات الخاصة بهم والتي ستطبق خلال العام الدراسي الحالي 2017/2018.

وقامت الوزارة عن الإعلان عن أسماء العشرة مدارس الذي سيتم تطبيق القرار بزيادة المصروفات عليها وهما المدرسة الإنجليزية الحديثة، ومدرس فيكتوريا كولدج المتواجدة بمحافظة الإسكندرية القسم الإيطالي، ومدارس نرمين اسماعيل المتواجدة بالقاهرة الجديدة، وكذلك مدرسة نرمين اسماعيل المتواجدة في شرق مدينة نصر، وكذلك مدرسة دار التراث الدولية، والمدرسة الألمانية المتواجدة بمحافظة الإسكندرية، و المدرسة الأمريكية الدولية المتواجدة بالشيخ زايد، أيضا المدرسة الأمريكية الدولية المتواجدة بالقاهرة الجديدة، ومدرسة دار التراث الدولية، والمدرسة الألمانية المتواجدة في الدقي، والمدرسة الألمانية المتواجدة بباب اللوق ” شارل بورومي”

وأكدت الوزارة على أنها لن تسمح بإي تجاوزات تحدث في المدارس الخاصة سواء كانت عربي أو لغات أو دولية، وذلك بشأن الرسوم الدراسية وهذا ياتي طبقا بالقوانين والقرارات الوزارية المنظمة، وقامت بالتشديد على المدارس الدولية التي لم يصدر أي قرار يختص بزيادة المصروفات الخاصة بها ويجب أن تقوم بالتزام بالزيادة المقررة وهى نسبة 14% لهذا العام فقط، وكذلك المدارس الخاصة العربية أو المدارس الخاصة واللغات التي لم تقوم بتقديم بحث زيادة مصروفاتها وذلك طبقا لنسبة الشرائح التى تم الإعلان عنها للعام الدراسي 2017/2018