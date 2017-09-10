رئيس جامعة القاهرة يصدر تعليماته بمد فترة التقديم للمدن الجامعية ليصبح الموعد النهائي في 14 سبتمبر

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أعلن رئيس جامعة القاهرة، الدكتور “محمد عثمان الخشت” في بيان صادر عنه مجموعة من التعليمات التي تتعلق بالمواعيد النهائية لتقديم الطلاب والطالبات في المدن الجامعية، حيث جاءت التعليمات لتُفيد بمد المواعيد النهائية للتقديم في المدن الجامعية.

و من المقرر أن يكون الموعد النهائي وفقا للتعليمات الجديدة حتى يوم 14 من سبتمبر، حيث أعلن في البيان الصادر عنه أن تلك التعليمات جاءت استجابة لرغبة الطلاب ممن يقومون بالتسجيل في المدن الجامعية.

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ومن المقرر أن تبدأ في يوم 16 من سبتمبر عملية تسكين الطلبة والطالبات وفقا للقواعد المعروفة للتسكين، هذا بالنسبة للطلبة المقبولين في المدن الجامعية.

وأضاف خلال التصريحات التي قام بها أن الأسبوع الحالي سيشهد إعلان كافة التفاصيل التي تتعلق بالتسكين في المدن الجامعية من جَداول التسكين بالنسبة للطلبة والطالبات وكذلك الأسعار التي تم تحديدها لرسوم التسكين والمعيشة في المدن الجامعية.

هذا وقد أضاف في نهاية التصريحات التي قام بها أنه من المقرر أن تقوم المدن الجامعية بالنسبة لجامعة القاهرة باستقبال جميع الطلاب من الجدد و القدامى والذين قد تم قبولهم في المدن الجامعية هذا بالنسبة للعام الدراسي القادم.

وأضاف أيضا أن المدن الجامعية التابعة لجامعة القاهرة تقوم بتوفير العديد من الأماكن بالنسبة للطلاب الوافدين، هذا بجانب ذوي الاحتياجات الخاصة من الطلاب.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي كانت قد أعلنت خلال الفترة الأخيرة عن المزيد من الارتفاعات التي أقرتها الوزارة فيما يتعلق بالمصروفات للجامعة أو حتى المدن الجامعية، وقد أعلنت الوزارة أن تلك الزيادات قد جاءت في ظل الارتفاعات الأخيرة التي قد مرت بها الأسعار والتي تسببت في رفع نسبة التكاليف بالنسبة للخدمات التي توفرها المدن.

كما وأعلن وزير التعليم خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها أن تلك الزيادات ستكون طفيفة وأنها جاءت مع الارتفاعات التي طرأت على الأسعار، هذا بجانب أن الوزارة قد أقرت بعض الزيادات لتستخدمها في أعمال التطوير التي تحتاجها المنشئَات التعليمية والتي لابد من القيام بها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد خلال الفترة الحالية.