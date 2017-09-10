خريطة السكن الخارجي لطلاب الجامعات في مدينة نصر والعباسية ومصر الجديدة

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يلجأ العديد من الطلاب الجامعيين في ظل بدء دراسة الجامعات خلال الأسبوع القادم وعدم قيام المدن الجامعية بتسكين جميع الطلاب إلى البحث عن سكن خارجي، حيث يعد السكن الخارجي لهؤلاء الطلاب حل مؤقت لحين دورهم في التسكين بالمدن الجامعية، هذا بجانب الطلاب في الجامعات الخاصة والذين تتجاوز أعدادهم ال 50 ألف طالب وطالبة.

ونوفر لكم من خلال هذا المكان الخريطة السّكنية بالنسبة لطلبة جامعة عين شمس بجانب طلبة جامعة الأزهر وكذلك المعاهد الدراسية في تلك المنطقة والتي تقع في مدينة نصر منطقة العباسية، الجدير بالذكر أن الكثير من الطلاب يعتبرون تلك المنطقة راقية جدا مقارنة بالمناطق الأخرى التي يلجأ إليها الطلاب كسَكن خارجي.

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ويبلغ متوسط أسعار الشقق الإيجار شهريا في مصر الجديدة نحو 3500 جنيه، في حين ان متوسط أسعار الإيجار بالنسبة لشقق شارع هارون تقدر بنحو 6000 جنيه و أسعار الإيجار في شارع خليفة 5000 جنيه في حين أن أسعار الإيجار بالنسبة لشارع الثورة الرئيسي تصل إلى 16000 جنيه، أما شارع الميرغني فتصل قيمة الإيجار فيه إلى 10000 جنيه، وتصل قيمة المتوسط لسعر الشقق الإيجار في منطقة العباسية نحو 1700 جنيه.

أما بالنسبة لمدينة نصر، فحسب الأسعار التي قد وردت إلينا فإن قيمة المتوسط في مدينة نصر يصل إلى 3500 جنيه، ويعد الحي السابع على رأس الشوارع الأكثر شهرة في مدينة نصر، والجدير بالذكر أن هذا الشارع على مقربة بشكل كبير جدا من الجامعة المفتوحة وجامعة الأزهر.

وتأتي الشوارع الأخرى وهي شارع مكرم عبيد وشارع حسن مأمون و شارع الطيران وشارع العقاد وشارع مصطفى النحاس وشارع يوسف عباس و شارع طريق النصر على رأس الشوارع الأخرى المشهورة والتي تتمتع بها مدينة نصر.

وأوضحت التقارير الصادرة إلينا فمُتوسط سعر الإيجار بالنسبة لشارع حسن مأمون يصل إلى 7000 جنيه بينما بالنسبة للمتوسط في شارع مكرم عبيد فيصل إلى 4000 جنيه، ومتوسط الإيجَار في شارع عباس العقاد يصل إلى 7000 جنيه، بينما يصل متوسط الإيجار في شارع مصطفى النحاس يصل إلى 2800 جنيه ومتوسط الإيجَار في شارع النصر قد وصل إلى سعر 6000 جنيه، هذا وفقا لما ورد إلينا في التقارير.