التربية والتعليم: المدارس التي تعاني من خسائر مالية هي التي تستطيع أن تزيد مصروفاتها

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قام السيد أحمد خيري المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم في مصر بالتصريح بطريقة رسمية خلال اليوم الإثنين، وقد قام بالكشف عن أسباب قبول وزارة التربية والتعليم في مصر لطلبات بعض المدارس والتي وصل عددها إلى عشر مدارس خاصة، حيث قدمت هذه المدارس طلبات لوزارة التربية والتعليم بأن يتم زيادة المصروفات المدرسية للطلاب في المدرسة للعام الدراسي 2017/2018.

وقد قال خيري خلال تصريحه إنه يتم أخذ القرار بخصوص زيادة المصروفات بناء على ما تقدمه المدرسة من ميزانيتها خلال الثلاثة الأعوام الدراسية الماضية، وأنه في خلال حدوث خسائر للمدرسة يتم التصريح بزيادة المصروفات المدرسية، وعند عدم وضوح أي خسائر تتكبدها المدرسة في الميزانية العامة لها لا يتم التصريح من قبل الوزارة بزيادة المصاريف.

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والجدير بالذكر أن أحمد خيري قد أكمل مصرحا خلال مكالمة هاتفية له حدثت مع الإعلامية المصرية إيمان الحصري، وقد تمت هذه المكالمة خلال برنامج “مساء dmc” الذي تتم إذاعته عبر قناة “dmc” الفضائية المصرية ، وقد قال خيري في المكالمة أن وزارة التربية والتعليم قد قامت بإصدار قرار رسمي يتم من خلال تعميم الزي المدرسي لكل المراحل الدراسية في المدرسة وأيضا شمل القرار أن تقوم المدارس بزيادة الباصات الخاصة التي تقوم بنقل الطلاب من وإلى المدرسة.

وقد أكد خيري في نهاية المكالمة التلفونية على أن هناك تواصل بين أولياء الأمور في المدارس والإدارة في وزارة التربية والتعليم، ويتم هذا التواصل من أجل الوصول إلى حلول لكل أنواع المشاكل التي من الممكن أن تواجه الطلاب خلال العملية التعليمية.

ويذكر أنه تمت إثارة الجدل بشكل كبير في الرأي العام وبين جموع المصريين بسبب زيادة مصاريف بعد المدارس الخاصة والمدارس الدولية، التي رأى المواطن أن التعليم فيه أصبح يتطلب ثروة كبيرة، وقد جاءت زيادة المصروفات أمر غير منطقي بعد ان خرجت جمهورية مصر العربية من التصنيف العالمي لجودة التعليم.

ومن جانب آخر فقد أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية تاريخ بدأ العام الدراسي الحالي، وهو يوم الأحد الموافق 24 من شهر سبتمبر الحالي.