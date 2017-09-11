“أحمد خيري” يعلن عن استعدادات “التربية والتعليم” للعام الدراسي الجديد

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أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري عن آليات عمل وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018 حيث أعلن الوزير طارق شوقي، حيث أن العام الدراسي لم يبدأ لكن كل التجهيزات الدراسية قيد التنفيذ سواء من صيانة المدارس أو تخفيف المناهج الدراسية في المراحل التعليمية المختلفة.

كما أشار أحمد خيري عن قيام الوزارة بالعديد من الاستعدادات للعام الدراسي الجديد عن طريق قياس استعداد المعلم للعام الجديد، وأوضح أن التجهيزات الحالية للعام الدراسي ليست مثالية بالنسبة لأولياء الأمور ولكنها أحسن مما كانت عليه في الأعوام الماضية.

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وأشار أحمد خيري أن هناك العديد من الأبنية التعليمية التي تحتاج إلى صيانة لكن الوزارة قامت بأعمال صيانة للعديد من المدارس، كما أوضح أن هناك شراكة مع القطاع الخاص في مجال التعليمي حيث ساهمت مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني في صيانة العديد من المدارس.

واستئناف أحمد خيري حديثة حيث أعلن أن الكتب المدرسية للنظام العام تم تجهيزها للعام الدراسي القادم بنسبة 93%، وكذلك كتب التعليم التجاري والصناعي لتصل جاهزيتها للعام الدراسي الجديد بنسبة 100% ليتم تسليمها إلى مديريات التربية والتعليم المختلفة وباقي نسب بسيطة جداَّ على مدار عمل الأسبوعين القادمين تكون الوزارة قد انتهت من أعمال هذه النسبة.

وأوضح أحمد خيري أن موضوع التغذية المدرسية بالنسبة إلى العام الماضي أن هناك تجاوزات ومبالغات من بعض وسائل الإعلام، وأشار أنها لم تكن حالات تسمم أكثر من كونها حالات تجاوزات ومبالغة من وسائل الإعلام حيث تم رصد حالات قليلا جداَّ بالنسبة إلى ما نشر في وسائل الإعلام.

وأعلن أحمد خيري ان الاستعدادات الحالية للتغذية المدرسية ليست قضية وزارة بل هو استعداد دولة أو وزراء معنيين بموضوع التغذية المدرسية منهم وزارة المالية، ووزارة الدفاع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التضامن الاجتماعي حيث تم عقد لجنة مشكلة من هذه الوزارات لتعقد في مجلس الوزراء بصفة مستمرة لبحث جاهزية الوجبة المدرسية ليس من جاهزيتها من حيث الفساد أم لا، بل من حيث المنتج، وتأثيره على الطلاب، وكفاءة المنتج، وطريقة تخزين المنتج حيث أن هذه أهم خطوة والتي تتسبب في العديد من المشاكل.