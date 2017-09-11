“التربية” تعلن ربط المناهج التعليمية للمرحلة الثانوية ببنك المعرفة الإلكتروني

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أعلنت وزارة التربية والتعليم عن خطتها للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018 من حيث تعديل المنهاج وخطتها وآليات عمل الوزارة خلال العام الجديد، بالإضافة إلى إجراءات تقديم الوجبة المدرسية خلال العام الجديد.

كما تم إدراج آليات البحث الإلكتروني للمواد العلمية للصف الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي لمواد العلوم والرياضيات، حيث أن البحث الإلكتروني يعمق فهم الطالب للمواد العلمية والبحث الإلكترونية يساعده في الفهم.

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وتم تعديل الكتب المدرسية في مناهج الرياضيات والعلوم للصف الأول والثاني من مرحلة التعليم الثانوي ليتم ربط المناهج الدراسية من خلال روابط إلكترونية، حيث يقوم الطالب بالبحث عن المعلومة الدراسية بنفسه من خلال البنك المصري للمعرفة.

حيث تم تخصيص روابط إلكترونية في الدروس العلمية في مادة الرياضيات والعلوم حيث يقوم طالب المرحلة الثانوية بإدخال الرابط الإلكتروني الخاص بالدرس ليتم نقله إلى البنك المصري للمعرفة ليتم استكمال عرض كافة المعلومات العلمية الخاص بكل درس.

والجدير بالذكر أن هذه الآلية التعليمية التكنولوجية تم إدراجها لأول مرة من قبل وزارة التربية والتعليم للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018، حيث كانت الكتب الدراسية تقدم للطالب المصري كافة المعلومات ليتم حفظها كما هي دون بحث عنها أو فهم لها.

وتتضمن الآلية الجديدة لمناهج التربية والتعليم وضع روابط إلكترونية بها أكواد حينما ينقلها الطالب إلى الإنترنت يتم دخوله إلكترونيا إلى بنك المعرفة الإلكتروني المصري ليتم تصفح الدرس وتقديم كافة المعلومات الخاصة به لتساعد الطالب على البحث عن المعلومة الدراسية لتحقيق أقصى درجات الاستفادة العلمية.

والجدير بالذكر أن المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري قد أعلن عن انتهاء الوزارة من تجهيز 93% من الكتب الدراسية ليتم توزيعها إلى مديريات التربية والتعليم بجميع أنحاء الجمهورية ليتم متابعة باقي إجراءات تجهيز الكتب الدراسية خلال أسبوعين من العمل ليتم توفير كافة الكتب الدراسية قبل البدء في العام الدراسي القادم.

كما أشار أحمد خيري عن قيام الوزارة بتجهيزات كبيرة لتوفير الوجبات المدرسية والتغذية المدرسية من خلال تعاون وزارة التربية والتعليم مع العديد من الوزراء مثل وزارة الدفاع، والتضامن الاجتماعي، والمالية ليتم تشكل لجنة وزارية للعمل بصفة دورية على رقابة الوجبات الدراسية من حيث جودتها وكفاءتها ، والعمل على طريقة مناسبة لتخزينها.