“علي فارس” نتمنى زيادة المصروفات الدراسية بشرط تحسين الخدمة

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تناقش وزارة التربية والتعليم رفع مجانية التعليم حيث أن التعليم في جمهورية مصر العربية كان بالمجان لتتمكن جميع الفئات المصرية من تعليم أطفالها في المدارس الحكومية.

صرح المعلم الخبير بالتعليم الحكومي علي فارس، أن خبر إلغاء الحصول على الخدمات التعليمية بالمجان وارد بل أنه مطروح أمام وزارة التربية والتعليم المصرية.

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وأشار علي فارس أن العمل على إزالة مجانية التعليم لن يتم بشكل جذري، ولكن عملية إزالة مجانية التعليم سيتم بالتدرج على حسب المرحلة التعليمية حيث سيكون التعليم الأساسي بالمجان، حيث سيتم رفع مجانية التعليم على المرحلة الثانوية ومرحلة الجامعة.

وأضاف علي فارس في قوله: “نتمنى زيادة قيمة المصروفات الدراسية، ولكن بشرط أن يتم تحسين الخدمة التعليمية بالفعل، كما أن زيادة المصروفات التعليمية أمر طبيعي بسبب ارتفاع أسعار الخامات والورق”.

وأكد علي فارس أن زيادة قيمة المصروفات الدراسية خلال العام الدراسي الجديد 2017/ 2018 بقيمة عشرين جنيه هذه الزيادة لا تذكر في ظل ما يتم دفعه من الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة.

واستئناف علي فارس حديثه موضحا أن وزارة التربية والتعليم تعتمد على العامل الزمني في إلغاء مجانية العملية التعليمية على أمل أن يتم تحسن الحالة الاقتصادية المعيشية للمصريين بعد حدوث التنمية الاقتصادية المرجوة في الفترة القادمة.

كما أوضح مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية محمد عمر أن وزارة التربية التعليم ستقوم بطرح منشور يتضمن تحديد كافة الرسوم الدراسية التابعة للمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2017/ 2018.

وبين محمد عمر أن قيمة الزيادة في المصروفات الدراسية تصل إلى حوالي عشرين جنيه عن العام الدراسي السابق 2016/ 2017، كما أوضح أن قيمة المصروفات سيتم إعلانها خلال الأسبوع المقبل قبل بداية العام الدراسي القادم.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم أدرجت خطتها التعليمية الخاصة بالعام الدراسي القادم، كما قامت بأعمال الصيانة في العديد من المدارس، كما تمت طباعة وإعداد الكتب الدراسية حيث تم الانتهاء من 93% من أعمال طباعة الكتب للمراحل التعليمية المختلفة ليتم توزيعها على الإدارات التعليمية المختلفة في أنحاء الجمهورية قبل بداية السنة الدراسية، كما تم إدراج المناهج الدراسية ليتم ربط مجموعة من المواد التعليمية بالبنك المصري للمعرفة.