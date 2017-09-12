“التربية” تطلب إعداد تقرير عن كتاب “الامتحان” للصف الثاني الإعدادي

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وجد أخطاء في الكتاب الخارجي المسمى “الامتحان” في خريطة العالم في المرحلة الإعدادية وبالتحديد في السنة الثانية لمادة الدراسات الاجتماعية حيث تبين وجود خريطة للعالم حيث تبين احتواء الكتاب الخارجي على علم إسرائيل بدلا من علم الدولة الفلسطينية.

صرح المتحدث الإعلامي الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم الفني أحمد خيري، أنه تم معاينة الكتاب الدراسي الخاص بالوزارة بالتحديد في المرحلة الثانية من التعليم الإعدادي وتبين أن الكتاب لا يحتوي على أي أخطاء في مادة الدراسات الاجتماعية.

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وأشار أحمد خيري عن قيام بعض المواقع الإلكترونية الإخبارية بنشر خريطة للعالم تحتوي على علم إسرائيل بدلا من دولة فلسطين في مادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني من مرحلة التعليم الإعدادي في كتاب “الامتحان” الخارجي للمادة.

وأشار أحمد خيري أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قامت بطلب تقرير عن هذا الخطأ الذي احتوت عليه أحد الكتب الخارجية المسمى “الامتحان” لمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثاني من مرحلة التعليم الإعدادي من مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية ليتم التأكد من صحة الواقعة.

وأوضح أحمد خيري أن الكتاب الخارجي “الامتحان” يتبع الدار الدولية للنشر والتوزيع هي المسؤولة عن نشر الكتاب الخارجي “الامتحان” لمادة الدراسات الاجتماعي للمرحلة الثانية من مراحل التعليم الإعدادي، كما أوضح أنه يتم حاليا إعداد تقرير عن هذا الخطأ.

وأوضح أحمد خيري بعد إعداد التقرير عن الكتاب الخارجي “الامتحان” الصادر عن الدار الدولية للنشر والتوزيع من قبل مكتب مدير عام تنمية مادة الدراسات الاجتماعية بشأن وضع علم إسرائيل بدل من الدولة الفلسطينية، حيث سيتم التأكد من حصول دار النشر عن حق نشر الكتب التعليمية من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أم لا ليتم بعدها إحالة الواقعة إلى شرطة المصنفات ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

والجدير بالذكر أنه تم التصريح من قبل عالم المصريات بسام الشماع أنه قام بالاطلاع على الكتاب الخارجي وتبين احتوائه على خطأ بشأن خريطة العالم حيث تم استبدال علم الدولة الفلسطينية بعلم إسرائيل.

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وقام بسام الشماع بمناقشة دار النشر بشأن هذا الخطأ من قبل الدار الدولية للنشر والتوزيع حيث أقرت دار النشر بالخطأ وصرحت أنه غير مقصود وسيتم تلافيه في النسخ القادمة.