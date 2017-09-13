مجلس الجامعات يخفض الحد الأدنى للقبول في كليات إدارة الأعمال إلى 60% و الحاسبات إلى 67%

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قام مجلس الجامعات الخاصة والأهلية بعقد اجتماع ظهر الثلاثاء، وجاء الاجتماع في مقر الوزارة بحضور أمين المجلس الدكتور “عز الدين أبو ستيت” وكان برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور ” خالد عبد الغفار”.

وقد قام المجلس بمُناقشة الاستعدادات التي تتم في الجامعات خلال الفترة الحالية ومدى استعدادها لاستقبال العام الجديد 2017/2018، وقد أكد وزير التعليم خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من كافة الورش والمنشئات التعليمية التي تحت قيد الإنشاء وذلك لمباشرة العملية التعليمية.

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هذا بجانب ضرورة الإسراع في وضع الجداول التعليمية وذلك استعدادا للعام الجديد، وقد أضاف أنه يتطلع لعام دراسي جديد يكون موعد لتحقيق كافة الأحلام الدراسية والتعليمية.

كما أضاف ضرورة خضوع المنظومة التعليمية لمجموعة من أعمال التطوير المستمرة وذلك لمواكبة النظم العالمية والتي تستمر في التطور بانتظام.

كما أعلن المجلس خلال الاجتماع موافقته على اللجنة التي تم تشكيلها بهدف الإطلاع على المناهج الدراسية ومراجعتها، والتي تقوم الوزارة بتقديمها للطلاب في الجامعات الأهلية والخاصة، هذا بجانب عقد مقارنة بين تلك المناهج و بين المناهج التي يتم تدريسها في النظم الدولية بحثا عن إعتراف متبادل بين الجامعات.

هذا بجانب أن الاجتماع شمل مناقشة الضوابط الموضوع لعملية القبول في الكليات الأهلية والخاصة للعام الجديد، وقد وافق المجلس على رفع نسبة القبول هذا العام بنسبة 5% بالنسبة لجميع الجامعات الخاصة والأهلية.

هذا بجانب قرار المجلس الذي اتخذه و الخاص بتقليل الحد الأدنى لقبول المتقدمين في كليات المحاسبة، حيث أصبح بعد التخفيض يعادل 67%، هذا بجانب تخفيض الحد الأدنى للقبول في كليات إدارة الأعمال والذي أصبح 60%، كما وكانت جامعة سيناء من بين الجامعات التي شملها هذا القرار.

كما وسوف تبدأ الدراسة في الجامعة المصرية الصينية كلية العلاج الطبيعي ابتداء من العام الدراسي الجديد 2017/2018، وقد تم تحديد أعداد الطلاب التي ستبقبلهم الكلية بعدد 150 طالب.

وقام المجلس خلال الاجتماع بمناقشة الطلبات التي تقدمت بشأن إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة، وقام المجلس بالموافقة على اسم كلية التمريض التابعة لجامعة الدلتا للعلوم و التكنولوجيا و أصبح اسمها بعد التعديل العلوم الصحية التطبيقية.