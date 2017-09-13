المدن الجامعية في جامعة حلون تفتح باب التسجيل لطلاب المرحلة الثالثة

Advertisements

قامت الإدارة العامة التابعة للمدن الجامعية بالنسبة لجامعة حلوان بنشر إعلان خلال الساعات القليلة الماضية، وقد تضمن الإعلان الذي نشرته الإدارة قرار بإعادة فتحها لباب التقديم في المدن الجامعية من جديد، وقد جاء هذا القرار بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة من الثانوية العامة ممن لديهم رغبة في التسجيل في المدن الجامعية.

وقد أضافت الإدارة العامة للمدن الجامعية التابعة لجامعة حلوان خلال الإعلان الذي نشرته أن باب التقديم في المدن الجامعية سوف يظل مفتوح ابتداء من الآن وحتى يوم 16 من سبتمبر الجاري.

Advertisements

وأضافت الإدارة العامة كذلك أن باب التسجيل الخاص بطلاب شهادات المعادلة والدبلومات سوف يتم فتحه على الفور وذلك مباشرة بعد وصول أسمائهم إلى مكتب السجل.

ويمكن التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني التابع للمدن الجامعية لجَامعة حلوان و التي أتاحَته لمن يرغب في التسجيل إلكترونيا وذلك بالضغط هنا .

الجدير بالذكر أن مجلس الجامعات قد أصدر خلال الفترة الأخيرة قرار برفع قيمة الاشتراك في المدن الجامعية، وقد جاء هذا القرار لترتفع القيمة من 160 جنيه إلى 360 جنيه.

وقد علل المجلس تلك الارتفاعات التي أقرها على أسعار السكن في المدن الجامعية نتيجة الارتفاعات التي مرت بها أسعار المنتجات والسلع والخدمات في السوق.

وقد أضاف المجلس أن ارتفاع أسعار الكهرباء والمنتجات البترولية بجانب المياه و الكثير من السلع الغذائية يعد من الأسباب الرئيسية التي جاءت لاتخاذ هذا القرار.

وقد شهد القرار اعتراض من قبل الجميع، وذلك بعد الزيادة التي أقرها المجلس هذا العام و التي قدرت بنحو 200 جنيه مرة واحدة.

الجدير بالذكر أنه بالرغم من هذا القرار الخاص برفع أسعار الاشتراك في المدن الجامعية إلا أن المجلس قد أعلن مع هذا القرار، قرار آخر ينص على أن المدن الجامعية تقوم بمراعاة ظروف محدودي الدخل والطبقات الاجتماعية التي لا تستطيع سداد تلك المبالغ المالية.

وأضاف المجلس خلال التصريحات التي قام بها وقتها، أن المدن الجامعية لديها قرارات مشددة خاصة بعدم طرد أي طالب أو منعه من السكن في المدن الجامعية بسبب التأخر في دفع الاشتراك الشهري للمدينة.