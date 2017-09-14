التعليم العالي تعلن اليوم نتائج تنسيق الشهادات الأجنبية المعادلة والدبلومات

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تستعد وزارة التعليم العالي خلال الساعات القادمة للإعلان عن النتائج الخاصة بطلاب الشهادات الأجنبية المعادلة والدبلومات، حيث كشفت الوزارة خلال بيان رسمي لها اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من سبتمبر الجاري، أنه من المقرر أن يتم الإعلان عن هذه النتائج صباح اليوم، مشيرة في الوقت ذاته على أنه سوف يتم فتح باب التحويل الإلكتروني ابتداء من صباح غد الجمعة الموافق الخامس عشر من سبتمبر ولمدة ثلاثة أيام متواصلة، لإتاحة الفرصة للطلاب للتحويل ألي المعاهد والكليات التي يرغبون فيها.

كانت الوزارة قد أكدت، على أنه قد تم قبول نسبة كبيرة من الطلبات الخاصة بالتحويل الإلكتروني والتي وصلت إلى 85% بالنسبة لطلاب المرحلة الثالثة والذي يصل العدد الخاص بهم إلى خمسة وستون ألف طالبا قد تقدموا بطلبات تحويل، وأشارت إلى أن الطلاب الآخرين الذين لم يتم قبول طلبات تحويلهم قد تم تنسيقها وفقا للرغبات الخاصة بهم والمجموع الحاصلين عليه، لافتة إلى السبب لعدم قبول طلباتهم هو أن المعاهد التي لديهم الرغبة في التحويل إليها قد قامت بالاكتفاء بالأعداد المحددة لها، فضلا عن استيفائها نسبة التحويلات المقررة لها والمقدرة بنسبة 10% من العدد الخاص بالطلاب المقبولين بها.

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كما كشفت الوزارة على وجود ما يقرب من ثلاثة وأربعون معهدا لا يزال يتوفر بها أماكن شاغرة لطلاب للتحويل لها، مؤكدة على أنها سوف تقوم بإغلاق باب التحويل الإلكتروني مساء اليوم الخميس استعداد لبدء العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن يكون في اليوم الثالث والعشرون من شهر سبتمبر الجاري، حيث بدأت كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لاستقبال الطلاب من المراحل التعليمية المختلفة سواء في المدارس أو الجامعات.

كما ناشدت الوزارة جميع الطلاب بضرورة الالتزام بالترشيحات الخاصة بهم أو استغلال فرصة التحويل الإلكتروني والذي لا يزال متاحا حتى هذه اللحظة للمعاهد التي تتواجد بها أماكن شاغرة ومفتوحة لهم، حيث يقوموا بالاختيار من بينها بحسب رغباتهم وما يفضلون ووفقا لمجموع الحاصلين عليه، ومدى توافق الشروط الخاصة بالالتحاق لكل معهد من هذه المعاهد المتاحة معهم.

الجدير بالذكر، أن وزير التعليم العالي كان قد عقد اجتماعا لبحث مدى جاهزية الجامعات المختلفة لاستقبال الطلاب تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، والذي من المقرر أن ينطلق خلال أيام قليلة من الآن.