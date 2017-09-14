“التعليم العالي” تعلن عن استعدادات الجامعات المصرية لبدء العام الدراسي

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شارك وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار في المؤتمر الصحفي المقام في جامعة المنوفية بعد اجتماع إدارة المجلس الأعلى للجامعة قبل الإعلان عن إطلاق أسبوع الشباب بجميع الجامعات التابعة لمحافظة المنوفية.

صرح الدكتور خالد عبد الغفار أن الجامعات المصرية استعدت لاستقبال العام الدراسي الجديدة الذي سيبدأ في يوم السبت القادم، كما أشار عن بدء إلقاء جميع المحاضرات الجامعية في اليوم الأول من الدراسة الجامعية.

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وشدد خالد عبدالغفار على جميع الجامعات المصرية أن يتم أداء تحية العلم في اليوم الأول من العام الدراسي للعمل على غرس الوطنية في نفوس الطلاب المصريين بدأ برؤساء الجامعات إلى جميع الطلاب المتواجدين في الجامعة.

كما أعلن خالد عبدالغفار في المؤتمر الصحفي المقام في جامعة المنوفية أن الكتاب الجامعي غير ملزم للطالب الجامعي كما أن وزارة التعليم العالي تسعى لإدراج الكتاب الإلكتروني ليتم إتاحته لجميع الطلاب دون أي تكاليف مالية.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الطالب الغير قادر من الناحية المادية عليه أن يلجأ إلى صندوق التكافل الاجتماعي، وأوضح أن مشكلة رفع أسعار الكتب الجامعية من ضمن السلبيات التي تعاني من وزارة التعليم العالي وتقوم بحلها بمساعدة رؤساء الجامعات المصرية.

وصرح خالد عبد الغفار أن الطالب المصري الذي يدرس في الكليات النظرية يحمل الدولة حوالي ثمانية عشر ألف جنيه مصري في السنة الدراسة ومن ثلاثين إلى خمسة وثلاثين ألف جنيه للطالب الدارس في الكليات العملية، وبالرغم من هذه التكاليف الضخمة التي تتحملها الدولة مازال المصاريف الجامعية نسبتها ضئيلة جداَّ حيث يقوم الطالب بدفع مبلغ ثلاثمائة جنيه مصري في السنة الدراسية.

وأكد خالد عبدالغفار أن الأجهزة الرقابية العاملة في وزارة التعليم العالي تشن العديد من الحملات على الجامعات لمعرفة السلبيات لتفاديها والعمل على إصلاح النظام الجامعي، وأوضح أن تكلفة السن في المدينة الجامعية للطالب تصل إلى ألف ومائة وخمسين جنيه يتحمل الطالب فقط ثلاثمائة جنيه مصري على أن يتم فتح المدن الجامعية أمام الطلاب بعد بدء العام الدراسي الجامعي بأسبوع.

وصرح الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة التعليم العالي وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة الصحة المصرية من أجل العمل مكافحة الأمراض الوبائية التي تحدث بسبب انتشار الامراض.