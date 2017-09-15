اعتماد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد من وزير التربية والتعليم

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قام المجلس الأعلي للتعليم قبل الجامعي تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني باعتماد الخريطة الزمنية الرسمية من أجل العام الدراسي 2017/2018، والجدير بالذكر أن الخريطة الرسمية تتضمن عدد الأيام التي تتم فيها الدراسة بصورة فعلية و تشمل الخريطة كلا من الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2018\ 2017 وكذلك الفصل الدراسي الثاني.

وكذلك تتضمن الخريطة الزمنية التي قام الوزير باعتمادها مواعيد الامتحانات في مختلف صفوف النقل في كلا من الفصل الدراسي الأول و الفصل الدراسي الثاني، وأيضا اعتمدت الخريطة الزمنية الإجازات الرسمية التي سوف يأخذها الطالب طوال العام الدراسي، وتم ايضا تحديد مواعيد إجازة نصف العام الدراسي التي تاتي بعد الانتهاء من الفصل الدراسي الاول وتنتهي ببداية الفصل الدراسي الثاني.

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والجدير بالذكر أنه بناء على الخريطة الزمنية التي تم اعتمادها من قبل الوزارة فإن العام الدراسي 2017 /2018 سوف يتضمن عدد أيام تتم فيه الدراسة بصورة فعلية يبلغ حوالي 34 أسبوعاً بحيث تبدأ الدراسة من يوم السبت الموافق يوم 23 من شهر سبتمبر لعام 2017 ومن المقرر أن تنتهي خلال يوم 31 من شهر مايو لعام 2018.

ويذكر أن الخريطة تضمنت كل مواعيد العام الدراسي 2017\ 2018 بطريقة مفصلة حيث أنها تضمنت بدء العام الدراسي الذي من المقرر أن يكون يوم السبت 23 من شهر سبتمبر لعام 2017 هو بداية الفصل الدراسي الاول يوم الاحد 28 يناير نهاية الفصل الدراسي الأول.

وايضا تم تحديد مواعيد الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية حيث ستبدأ امتحانات النقل للفصل الدراسي الاول يوم السبت الموافق 30 ديسمبر من عام 2017، وتم تحديد بداية إجازة نصف العام الدراسي بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول وبذلك ستبدأ يوم 20 يناير الموافق يوم السبت وسوف تنتهي في الأول من شهر فبراير الموافق يوم الخميس.

وسوف يبدأ الفصل الدراسي الثاني وفقا للخريطة الزمنية المعتمدة في يوم 3 من شهر فبراير الموافق السبت وسوف ينتهي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي بأكمله في يوم 5 من شهر مايو الموافق يوم السبت.

ووفقا للخريطة الزمنية فإنه من المتوقع أن تبدأ امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني واخر العام من بداية يوم 5 من شهر مايو لعام 2018، وسوف تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية في يوم 19 مايو ومن المتوقع أن تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم 2 يونيو من عام 2018.