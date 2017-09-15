“تمرد المناهج” تطالب بسرعة إرسال القرارات الوزارية للمدارس

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صرحت أدمن حركة تمرد المناهج التعليمية نيفين ثابت انها توجه جزيل الشكر إلى وزير التربية والتعليم طارق شوقي خصوصا على قرارات الأخيرة لأولياء الأمور حيث أنها تفاهم مدى المعاناة والضغط النفسي والعبء الذي يكون واقع على أولياء الأمور والطلبة.

كما صرحت نيفين ثابت عن مدى دعمها لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي أنها تدعمه دعم كامل وكذلك جميع أولياء أمور جمهورية مصر العربية حيث يعتبرون الصوت الحقيقي لأولياء الأمور الحقيقين في المجتمع المصري.

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وأشارت نيفين ثابت أن أولياء الأمور يدعمون الدكتور طارق شوقي ضد أي مجموعة منتفعين يحاولون عرقلة القرارات الوزارية التي تم اتخاذها من قبل وزارة التربية والتعليم.

كما طالبت نيفين ثابت المتحدث الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد خيري نقل مطلبهم إلى الدكتور طارق شوقي بسرعة إرسال القرارات الوزارية عن طريق نشرات رسمية تصل إلى الإدارات التعليمية والمدارس بأقصى سرعة من اتخاذ القرار.

وأوضحت نيفين ثابت أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي قام باتخاذ ثلاث قرارات هامة جداَّ منها حذف مجموع مادة الحاسب الآلي من المجموع الكلي للطالب، واستغل مدرسين مادة الحاسب الآلي عدم وصول هذا القرارات إلى الإدارات التعليمية، لتبدأ الدروس الخصوصية في مادة الحاسب الآلي منذ شهر، وبدء زيادة العبء المالي على كاهل الأسرة المصرية من جديد للسنة الدراسية القادمة.

والجدير بالذكر أن وزير التربية والتعليم طارق شوقي أعلن أن مادة الرسم والحاسب الآلي من المواد الدراسية الهامة لكن الوزارة لا تستطيع أن تقدمها للطالب بالشكل المناسب في الفترة الحالية لذا تقرر اعتبارهما مادتي سقوط ونجاح دون إضافتها إلى مجموع الطالب ليتم تطبيق هذا القرار اعتبار من العام الدراسي القادم 2017/ 2018.

كما قرر الدكتور طارق شوقي عدة قرارات وزارية أخرى مثل إلغاء الشهادة الابتدائية ليتم اعتبار الصف السادس من مرحلة التعليم الابتدائي سنة نقل عادية، كما أعلن الوزير على إدراج مادة المواطنة والقيم والأخلاق في المرحلة الابتدائية خلال السنوات الدراسية الثلاثة الأولى، كما تم ربط مناهج العلوم والرياضيات ببنك المعرفة في الصف الثاني والأول من مرحلة التعليم الثانوي.

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها قررت تخفيف المناهج الدراسية ليتم إزالة التكرار والحشو في المواد الدراسية، كما تم اعتبار “الميد تيرم” امتحان تدريبي لا يضاف على المجموع.