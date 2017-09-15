غدا.. بدء تلقى طعون طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني إلكترونيا

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مع انتهاء الاعلان عن نتيجة طلاب الثانوية الأزهرية الدور الثاني، وعقب تمكن طلاب هذه المرحلة التعليمية من التعرف على الدرجات الخاصة بهم والمجموع الحاصلين عليه، يبدأ فتح باب الطعون للطلاب، حيث أعلن رئيس كنترول الشهادة الثانوية الأزهرية خلال تصريحات صحفية له اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، عن أنه سوف يتم فتح باب الطعون لطلاب الدور الثاني لكلا من الشعب الثلاثة ” العلمية والأدبية والإسلامية”، وذلك ابتداء من يوم غد السبت الموافق 16 سبتمبر على أن تستمر لمدة خمسة أيام متواصلة لتنتهي في يوم الخميس المقبل والموافق 21 سبتمبر للعام الميلادي 2017.

وأشار رئيس الكنترول، إلى أنه سوف يتم تطبيق منظومة الطعون بصورة كاملة، بمعنى أن يتم تقديم الطعون الخاصة بالطلاب والتعرف على الورقة بكافة المناطق الأزهرية، وذلك بهدف التيسير على الطلاب وأولياء الأمور على حد السواء، على أن يتم الإعلان عن النتيجة عبر موقع الازهر التعليمي فور الانتهاء منها، يذكر أنه قد تطبيق هذه المنظومة بصورة كاملة في الدور الأول في بعض المناطق الأزهرية، فيما تم تطبيقها بصورة جزئية في بعض المناطق الأخري.

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الجدير بالذكر، أنه قد تم الإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية الدور الثاني يوم الثلاثاء الماضي الموافق الثاني عشر من سبتمبر الجاري، بعدما قام وكيل الأزهر باعتمادها بصورة رسمية خلال المؤتمر الصحفي الذي تم انعقاده في هذا اليوم، والذي كشف من خلاله عن نسبة النجاح المحققة لهذا العام والتي وصلت إلى 65.4%، وبذلك تصبح نسبة النجاح التي حققتها الطلاب في كلا من الدورين الأول والثاني 57.7%، وقد بلغ عدد الطلاب الذين أدوا اختبارات الدور الثاني تسعة وخمسون ألف و50 طالبا، فيما بلغ عدد الطلاب الناجحين في الامتحانات 38355 طالبا على مستوى الجمهورية، وقد وصلت نسبة النجاح بالنسبة لطلاب الشعبة الإسلامية إلى 92.5%.

كما قام الدكتور عباس شومان أيضا باعتماد نتيجة شهادات البحوث للدور الثاني والتي وصلت فيها نسبة النجاح المحققة إلى 55%، تجدر الإشارة إلى أن نسب النجاح المحققة هذا العام جاءت لترتفع عن العام الماضي 2016 والذي انخفضت فيه النسبة قليلا.