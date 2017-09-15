جامعة القاهرة تعلن عن شروط القبول بالمدن الجامعية.. تعرف عليها

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تزامنا مع اقتراب موعد بداية العام الجامعي الجديد 2017/2018، قامت جامعة القاهرة والتي تعد من أهم الجامعات المصرية، بالإعلان اليوم الجمعة الموافق الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري للعام 2017، عن الشروط الخاصة بالسكن بالمدن الجامعية التابعة لها، حيث وضعت مجموعة من الشروط المحددة لقبول الطلاب والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

ضرورة أن يكون الطالب المتقدم مقيد نظامي.

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يجب أن يكون ناجحا و منقولا للفرقة الأعلى دون وجود مواد راسب فيها في نظام الفصل الدراسي، حيث يقتصر القبول على الطلاب الناجحين فقط وليس للراسبين.

يجب أن يكون ناجحا و منقولا للفرقة التالية بدون مواد راسب فيها ” نظام الساعات المعتمدة”.

يجب ألا يكون الطالب مقيد من الخارج بمعنى أن يكون قد استنفذ عدد مرات الرسوب الخاصة به، ففي هذه الحالة لا يمكن قبوله للسكن بالمدينة الجامعية.

يجب أن يكون الطالب غير محول من جامعات أخرى ويتساوى في هذا الشرط كلا من الطلاب الجدد والقدامى، حيث يقوم الطالب بتقديم ما يثبت ذلك من أوراق ومستندات رسمية من الكلية المقيد بها.

ألا يكون الطالب قد سبق وتم توقيع إحدى العقوبات التأديبية عليه، سواء كانت هذه العقوبات من إدارة الجامعة أو حتى من الكلية المقيد بها.

ألا يكون الطالب متزوجا أو سبق له الزواج، ففي حالة عدم وجود هذا الشرط الهام لن يتم قبوله للسكن.

يجب أن يكون مقيم خارج النطاق الجغرافي المعمول بها خمسون كم مربع من مركز الجامعة للطلاب الجدد.

أن يكون الطالب من النطاق الجغرافي المعمول به بالنسبة للطلاب القدامى.

ألا يكون الطالب أو الطالبة قد سبق وتعرض إلى توقيع أحد العقوبات التأديبية عليه بالمدن الجامعية.

لا يتم قبول الملفات الخاصة بالطلاب الذين تم تسكينهم خارج النطاق، وعليهم بالتقدم بطلبات عقب بداية العام الدراسي الجديد.

الجدير بالذكر، أن جامعة القاهرة كانت قد انتهت استعدادها لاستقبال الطلاب الجدد مع بداية العام الجامعي الجديد، حيث كان رئيس الجامعة قد أصدر تكليفات بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة بالجامعة وكذلك المدن الجامعية تمهيدا لاستقبال هؤلاء الطلاب، ولا سيما أن موعد بداية الدراسة أوشك بصورة كبيرة.