وزارة التربية والتعليم: الانتهاء من طباعة 98% من كتب العام الدراسي الجديد 2017/2018

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تزامنا مع قرب بداية الدراسة، وفي إطار الاستعدادات التي تقوم بها وزارة التربية والتعليم، أعلنت الوزارة خلال بيان رسمي لها اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر سبتمبر الجاري، عن انتهائها من طباعة نسبة 98% من الكتب الدراسية لطلاب المراحل التعليمية المختلفة للعام الدراسي الجديد 2017/2018 والذي من المقرر أن ينطلق خلال أيام قليلة، حيث من المنتظر أن يبدأ بصورة رسمية وفقا لما صرحت به الوزارة سلفا في اليوم الثالث والعشرون من الشهر الجاري.

وقد كشفت الوزارة في بيانها الرسمي عن النسبة الإجمالية من الكتب الدراسية المطبوعة للمراحل التعليمية المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي: بالنسبة لطلاب الصفوف الابتدائية فقد تم طباعة 98% من الكتب الخاصة بهم، وبالنسبة لطلاب الصفوف الإعدادية فقد طباعة 97% من الكتب الخاصة بهم، وبالنسبة لكتب الثانوي العام فقد وصلت نسبة الكتب المطبوعة لهذه المرحلة التعليمية إلى 97%، أما بالنسبة لطلاب التعليم الفني فقد تم طباعة نسبة 100% من الكتب الخاصة بهم، لكافة الشعب الدراسية التجارية والصناعية والزراعية.

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وأكدت الوزارة في البيان على حرصها الدائم على الانتهاء من جميع الاستعدادات اللازمة للعام الدراسي الجديد في أسرع وقت ممكن، وسعيها لوصول هذه الكتب للطلاب قبل موعد بداية الدراسة رسميا، ويأتي ذلك بهدف حسن سير وانضباط العملية التعليمية، ضمن الخطوات والإجراءات الهامة التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمنظومة التعليم في مصر، حيث كان قد صرح وزير التعليم في وقت سابق عن استعداده لاتخاذ خطوات جديدة في هذا الصدد والتي يأتي في مقدمتها إلغاء الكتب المدرسية الورقية واستبدالها بالكتب الإلكترونية لتوفير المليارات من الجنيهات التي يتم إهدارها في عملية طباعة هذه الكتب.

وفيما يتعلق بكتب التربية الفكرية فقد وصلت نسبة الكتب المطبوعة منها 100%، أما بالنسبة لكتب الصم وضعاف السمع فقد بلغ حجم طباعتها هي الأخري 100%، أما كتب الخط العربي، فقد وصلت نسبة الطباعة إلى 85%، أما كتب اللغات فقد وصلت إلى 97%، وأخيرا بالنسبة لكتب رياض الأطفال فقد وصل نسبة الكتب المطبوعة منها إلى 100% منها، هذا وقد أصدرت الوزارة توجيهات لكافة المديريات التعليمية بسرعة صرف توريد الكتب قبل موعد بدء الدراسة.